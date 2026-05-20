Manobra arriscada

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente.

Um motorista perdeu o controle de um carro modelo Prisma e bateu em um barranco, na tarde desta terça-feira (19), na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, um carro, modelo BMW, teria parado para um pedestre atravessar, no entanto, o carro Prisma não conseguiu frear a tempo e acabou perdendo o controle do veículo e bateu em um barranco às margens da avenida. Parte da frente do veículo ficou destruída.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Leia mais:

Veja prisão de suspeitos de integrar esquema de agiotagem que movimentou R$ 24 milhões no Amazonas

Com entrada gratuita, ‘Bolerão da Saudade’ acontece nesta quinta no Mirante Lúcia Almeida