Viária

Obra do Governo do Amazonas levou saneamento, mobilidade e moradia para famílias da Zona Sul

A área do Igarapé do Quarenta, na zona sul de Manaus, passa por uma das maiores intervenções urbanas executadas pelo Governo do Amazonas. A obra da Ligação Viária entre as avenidas Silves e Maués levou melhorias em mobilidade, saneamento básico, habitação e inclusão social para cerca de 6 mil pessoas.

O projeto beneficiou 1,3 mil famílias que viviam em palafitas em áreas sujeitas a alagamentos, doenças e condições precárias de moradia.

Obra levou infraestrutura e reassentamento para famílias

O engenheiro civil Marcellus Campêlo coordenou o projeto durante o período em que esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Segundo Campêlo, a intervenção representa uma transformação urbana e social para a capital amazonense.

A obra avançou sobre uma das regiões mais vulneráveis da cidade. No local, o Governo do Amazonas implantou uma nova estrutura urbana com via moderna, saneamento básico, áreas comunitárias e projetos habitacionais.

As famílias reassentadas receberam soluções como indenização, bônus-moradia e auxílio-aluguel. Dois conjuntos habitacionais também estão em construção na região.

Nova ligação viária melhora trânsito em Manaus

FOTOS: Divulgação

A nova ligação viária possui aproximadamente um quilômetro de extensão, com pista dupla e três faixas em ambos os sentidos.

A estrutura cria uma alternativa estratégica para o tráfego pesado vindo do Distrito Industrial em direção ao Porto de Manaus.

A intervenção também incluiu obras de drenagem, coleta de esgoto, pavimentação, calçadas acessíveis, paisagismo e implantação de pontos de ônibus.

Como parte da reestruturação ambiental, foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Raiz, construída pela concessionária Águas de Manaus em área cedida pelo Estado.

Tempo de deslocamento foi reduzido em até 40%

Os impactos da obra já refletem diretamente na mobilidade urbana da capital.

Segundo o Governo do Amazonas, o tempo médio de deslocamento na região caiu até 40%. Antes da intervenção, motoristas levavam cerca de 15 minutos para acessar a avenida Silves. Agora, o percurso pode ser realizado em aproximadamente oito minutos.

A ligação viária também ajudou a desafogar corredores importantes da cidade, como as avenidas Rodrigo Otávio e André Araújo.

Projeto entregou novos espaços comunitários

Além das melhorias viárias, o projeto revitalizou espaços esportivos e áreas de convivência para a população.

Entre os equipamentos entregues estão a Arena Betanhão, o Campo Noroeste, a Arena Multiuso Betânia e o espaço conhecido como Chapéu de Zinco.

De acordo com o Governo do Amazonas, mais de 400 obras foram executadas pela Sedurb e UGPE nos últimos anos, gerando empregos e beneficiando milhares de famílias no estado.

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