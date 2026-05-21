Operação Vétrix

Cada envolvido assumia uma função específica dentro da estrutura criminosa

A cúpula do PCC planejava um atentado contra o ex-diretor da Penitenciária II de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, segundo investigação da Polícia Civil e do Ministério Público revelada nesta quinta-feira (21). A Operação Vétrix trouxe à tona o caso após a análise de manuscritos encontrados em uma cela em 2019, que detalhavam a ação criminosa e a possível identificação de alvos.

Os investigadores encontraram bilhetes dentro da unidade prisional que indicavam troca de informações entre detentos ligados à facção. O material também reunia dados sobre endereços e rotinas de autoridades, auxiliando no mapeamento dos possíveis alvos.

As apurações mostraram ainda que integrantes do grupo dividiram tarefas para organizar o plano. Cada envolvido assumia uma função específica dentro da estrutura criminosa. A investigação apontou também que o monitoramento de servidores fazia parte da estratégia.

O plano foi descoberto antes de ser executado. A polícia analisou o material apreendido e interrompeu a ação ainda na fase de planejamento. O caso integra um conjunto de investigações sobre a atuação da facção no sistema prisional paulista.

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