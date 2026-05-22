Um ônibus quase foi ‘engolido’ foi uma cratera tomada por lama no distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, no interior do Amazonas. O caso ocorreu na quinta-feira (21) e os passageiros precisaram sair pelas janelas em um momento de desespero.
Um vídeo divulgado por uma testemunha mostra o ônibus preso no buraco.”Olha aí o que aconteceu, ele caiu no buraco, não tinha como abrir a porta e o pessoal quebrou os vidros das janelas para sair. Um desespero!”, disse a mulher.
Não há informações sobre feridos.
Veja vídeo:
Ônibus fica preso em cratera e desespera passageiros no Cacau Pirêra pic.twitter.com/nxPZQnHZWK— Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 22, 2026
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