Um ônibus quase foi ‘engolido’ foi uma cratera tomada por lama no distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, no interior do Amazonas. O caso ocorreu na quinta-feira (21) e os passageiros precisaram sair pelas janelas em um momento de desespero.

Um vídeo divulgado por uma testemunha mostra o ônibus preso no buraco.”Olha aí o que aconteceu, ele caiu no buraco, não tinha como abrir a porta e o pessoal quebrou os vidros das janelas para sair. Um desespero!”, disse a mulher.

Não há informações sobre feridos.

Veja vídeo:

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