Amazonas

Veículo afundou em trecho alagado em rua de Iranduba

Um ônibus quase foi ‘engolido’ foi uma cratera tomada por lama no distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, no interior do Amazonas. O caso ocorreu na quinta-feira (21) e os passageiros precisaram sair pelas janelas em um momento de desespero.

Um vídeo divulgado por uma testemunha mostra o ônibus preso no buraco.”Olha aí o que aconteceu, ele caiu no buraco, não tinha como abrir a porta e o pessoal quebrou os vidros das janelas para sair. Um desespero!”, disse a mulher.

Não há informações sobre feridos.

Veja vídeo:

Ônibus fica preso em cratera e desespera passageiros no Cacau Pirêra pic.twitter.com/nxPZQnHZWK — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 22, 2026

Leia mais

Quase três toneladas de drogas são apreendidas durante operação no interior do Amazonas

VÍDEO: Homem agride mulher com chicotadas em frente a bar