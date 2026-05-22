Trânsito

A medida será necessária para garantir a segurança operacional durante a execução dos serviços

A plataforma da estação de ônibus Santos Dumont, localizada na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Oeste de Manaus, será interditada entre os dias 22 e 25/5, em razão da operação de içamento das vigas metálicas da nova passarela que será implantada no local.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a medida será necessária para garantir a segurança operacional durante a execução dos serviços, considerados uma das etapas mais complexas da obra.

Mudança nas linhas de ônibus

Em razão da interdição operacional da plataforma Santos Dumont, algumas linhas de ônibus terão alterações temporárias de itinerário e atendimento durante o período da obra.

As linhas 011, 302, 305, 306, 315, 319, 320, 321, 324, 330, 340, 356, 415, 430, 443, 444, 448, 454, 455, 500, 550, 560, 640 e A316 irão operar em sistema de desvio nos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós, utilizando o contrafluxo implantado pelo IMMU nas proximidades da estação Santos Dumont. Durante a operação, essas linhas irão atender normalmente todos os pontos de ônibus localizados no trecho entre a estação Santos Dumont e a estação Arena (E2), na avenida Constantino Nery, garantindo o embarque e desembarque de passageiros ao longo do percurso.

Já as linhas alimentadoras A208, A307, A210, A326, A626 e A025 terão atendimento estendido temporariamente somente até a estação Arena (E2), na avenida Constantino Nery, devido à suspensão operacional da plataforma Santos Dumont durante a execução dos serviços. Essas linhas não realizarão embarque ou desembarque de passageiros em outros pontos ao longo do trajeto, efetuando parada exclusivamente na estação Arena (E2).

O IMMU também irá disponibilizar cinco ônibus de apoio para atendimento emergencial aos usuários do transporte coletivo, caso haja necessidade de reforço operacional ou deslocamento de passageiros para outras zonas da cidade durante o período da intervenção.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte estarão posicionados na região para orientar motoristas, passageiros e usuários do transporte coletivo, além de monitorar a fluidez do tráfego durante toda a operação.

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