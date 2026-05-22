Operação Cheia 2026

Operação Cheia 2026 distribui mais de 422 mil unidades de medicamentos para cidades em emergência no Amazonas.

Publicado em 22 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O Governo do Amazonas iniciou o envio de medicamentos e produtos para saúde aos municípios afetados pela cheia dos rios no estado. A ação integra a Operação Cheia 2026 e beneficia cidades que decretaram situação de emergência.

Ao todo, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) distribui mais de 422,4 mil unidades de medicamentos e insumos para 16 municípios do interior.

Operação Cheia 2026 atende municípios em emergência

Os kits seguem para os municípios de Eirunepé, Boca do Acre, Itamarati, Carauari, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Canutama, Lábrea, Tabatinga, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Ipixuna, Juruá, Guajará, Tonantins e Jutaí.

Segundo o Governo do Amazonas, aproximadamente 430 mil pessoas devem ser beneficiadas pela ação.

Além disso, os medicamentos vão reforçar o abastecimento de hospitais e unidades municipais de saúde durante o período de cheia.

Kits incluem antibióticos e medicamentos de urgência

Os kits organizados pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) incluem mais de 80 itens.

Entre os produtos enviados estão:

medicamentos de urgência e emergência;

antibióticos;

remédios para hipertensão e diabetes;

luvas;

seringas;

equipos de soro.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a SES-AM monitora diariamente a situação dos municípios atingidos pela cheia.

SES-AM reforça assistência às comunidades ribeirinhas

A secretária executiva adjunta do Interior da SES-AM, Rita Almeida, afirmou que os kits atendem às principais demandas de saúde durante o período de enchente.

“São medicamentos de urgência e emergência, além de produtos para saúde, como luvas, equipos de soro e seringas”, destacou.

Enquanto isso, os municípios começam a retirar os insumos enviados pelo estado.

Comunidades enfrentam dificuldades durante cheia

O município de Ipixuna recebeu os kits nesta quinta-feira (21). A enfermeira Rhayssa Dias, da Secretaria Municipal de Saúde, ressaltou a importância do apoio estadual para o atendimento das comunidades ribeirinhas.

“Esses insumos vão ajudar bastante os pacientes durante o período da cheia, principalmente as comunidades ribeirinhas”, afirmou.

A Operação Cheia 2026 reúne ações integradas do Governo do Amazonas para minimizar os impactos da subida dos rios e ampliar o suporte humanitário à população afetada.

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