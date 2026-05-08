ajuda humanitária

Ação do Governo do Amazonas vai beneficiar cerca de 26 mil famílias afetadas pelas cheias nas calhas do Juruá e Purus

O governador Roberto Cidade vistoriou, nesta sexta-feira (8), o envio de 598 toneladas de ajuda humanitária para municípios das calhas do Juruá e Purus. As duas regiões concentram os maiores impactos da cheia dos rios no Amazonas em 2026.

A Operação Cheia 2026 vai distribuir 26 mil cestas básicas. Além disso, o Governo do Amazonas já entregou 125 kits purificadores do projeto Água Boa para cidades atingidas pelas inundações.

A ação deve beneficiar cerca de 26 mil famílias afetadas pela subida dos rios.

Do total enviado, 14 mil cestas básicas, equivalentes a 322 toneladas, seguirão para municípios da calha do Juruá. Enquanto isso, outras 12 mil cestas, que somam 276 toneladas, atenderão municípios da região do Purus.

Durante a vistoria, Roberto Cidade afirmou que o Governo do Amazonas atua de forma antecipada para reduzir os impactos da cheia e garantir assistência às famílias.

“Todo mundo sabe que a minha bandeira é o estado do Amazonas. Eu amo este estado e a responsabilidade do Estado é estar aqui fazendo o possível e o impossível para tentar minimizar o sofrimento da nossa população. Quando a gente consegue mandar alimentos para o interior, a gente consegue dar esperança para essas pessoas”, afirmou o governador.

Logística vai atender comunidades isoladas

Roberto Cidade destacou ainda que o governo mantém articulação com as prefeituras para garantir a entrega dos alimentos às comunidades mais distantes.

“A logística vai funcionar como sempre funcionou. Nós vamos conversar com os prefeitos, embarcar nos barcos e balsas e, em torno de 20 dias, esses alimentos já estarão nos municípios. Os prefeitos conhecem as particularidades de cada região e organizam as entregas nas comunidades. A nossa missão é salvar vidas e cuidar das pessoas”, enfatizou o governador.

Municípios do Purus e Juruá recebem alimentos

Na calha do Purus, Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Tapauá receberão 69 toneladas de alimentos cada.

Já na calha do Juruá, Carauari e Eirunepé receberão 69 toneladas cada. Além disso, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Juruá receberão 46 toneladas por município.

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, afirmou que o Estado reforçou as ações de prevenção e resposta diante dos eventos climáticos extremos registrados nos últimos anos.

“Estamos vivendo uma recorrência de eventos climáticos extremos, sejam cheias severas, estiagens, alagações ou erosões fluviais. O Governo do Amazonas tem enfrentado isso com muito planejamento e preparação. Hoje, estamos atuando na fase de resposta para ajudar mais de 26 mil famílias afetadas, mas antes disso houve todo um trabalho de monitoramento, alerta, capacitação e preparação das populações”, explicou o secretário.

Prefeitos destacam resposta rápida do Estado

O presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Sousa, afirmou que o Governo do Estado respondeu rapidamente às solicitações dos prefeitos das regiões atingidas.

“Foi levada a demanda pelo coronel Máximo e, imediatamente, o governador autorizou o empenho e a aquisição desse material, dessas cestas básicas e dessa água para apoiar os municípios que estão nessa situação. Tenho certeza que as ações do Governo vão chegar na ponta, porque os prefeitos estão esperando para entregar junto com a Defesa Civil para aqueles que realmente precisam”, afirmou o presidente da AAM.

O prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade, ressaltou a importância da ajuda humanitária para as famílias afetadas pela cheia.

“Essa ajuda chega numa hora muito importante. Quero agradecer ao governador Roberto Cidade e toda a equipe da Defesa Civil. Não tem coisa melhor do que levar comida para a mesa das pessoas que mais precisam. Muitas famílias perderam suas roças, tiveram suas casas alagadas, e essa ajuda vai chegar em um momento muito importante”, destacou o prefeito.

Amazonas tem 16 municípios em emergência

Segundo o último boletim do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, o Amazonas tem 16 municípios em situação de emergência, quatro em alerta e 31 em atenção.

Além disso, as inundações já afetaram mais de 158 mil pessoas em todo o estado.

Atualmente, estão em situação de emergência os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Tonantins.

Leia mais: