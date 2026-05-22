Agenda Cultural

Documentário “Estradas e Rastros” será exibido gratuitamente no Cineteatro Guarany neste sábado.

Publicado em 22 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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O projeto Cinema de Arte apresenta neste sábado (23), às 18h30, a exibição gratuita do documentário amazonense “Estradas e Rastros”, dirigido por Teffy Rojas. A sessão acontece no Cineteatro Guarany, localizado na Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus.

A programação tem classificação indicativa livre e conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Documentário aborda resistência circense em Manaus

Com duração de 16 minutos e 51 segundos, o documentário “Estradas e Rastros” mergulha no universo do circo contemporâneo na capital amazonense.

A produção acompanha a trajetória dos artistas circenses Andirá Angeli e Jean Winder, além de apresentar os desafios enfrentados por profissionais da arte na região Norte do país.

O filme utiliza uma linguagem surrealista para discutir temas como identidade, pertencimento e resistência cultural.

Produção valoriza audiovisual amazônico

O professor e poeta Rafael César conduz a narrativa do documentário, levando o público a reflexões sobre arte e cultura na Amazônia.

Entre performances, memórias e experiências pessoais, o filme propõe um olhar sensível sobre o fazer artístico em Manaus.

Ao mesmo tempo, a produção reforça a importância do audiovisual independente produzido na região amazônica e aproxima o público das narrativas locais.

Sessão integra programação do Cinema de Arte

A exibição faz parte do projeto Cinema de Arte, iniciativa que busca ampliar o acesso ao cinema independente e fortalecer a circulação de produções regionais.

Além disso, o projeto promove sessões gratuitas e acessíveis ao público, incentivando a valorização da cultura amazonense por meio do audiovisual.

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