Limpeza Pública

Prefeito anunciou novos compactadores, exaltou o trabalho dos garis e confirmou contratação de 500 trabalhadores.

Manaus (AM) – O prefeito Renato Junior entregou nesta sexta-feira (22) nove novos caminhões compactadores para reforçar a coleta de resíduos sólidos em Manaus. A entrega ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Vestido com uniforme de gari, o prefeito destacou a importância dos trabalhadores da limpeza pública e afirmou que a ampliação da frota vai fortalecer os serviços nas zonas Norte, Leste e Sul da capital.

Novos caminhões vão reforçar coleta domiciliar

Os novos veículos contam com transmissão automática, motores mais eficientes e sistemas modernos de controle de emissões atmosféricas.

Segundo a Prefeitura de Manaus, os caminhões oferecem mais segurança operacional, menos impacto ambiental e maior conforto aos trabalhadores da coleta.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos trazendo caminhões novos, com menos impacto ao meio ambiente e menos barulho para os garis”, afirmou Renato Junior.

Com a entrega, Manaus passa a contar com quase 100 caminhões coletores em operação.

Manaus supera média nacional em coleta de lixo

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, mostram que Manaus alcançou 98,4% de cobertura da coleta domiciliar.

O índice está acima da média nacional, que é de 93,1%, e supera também a média da região Norte, de 78,5%.

O prefeito atribuiu o resultado ao trabalho desenvolvido pelos garis e coletores da cidade.

“É por isso que eu estou vestido de gari, para mostrar o quão honrados são os nossos garis e as nossas garis”, destacou.

Prefeitura anuncia contratação de 500 garis

Foto – Carlos Oliveira/Semcom-Prefeito e Clóvis Miranda/Semcom

Durante o evento, Renato Junior também anunciou a contratação de mais 500 garis nas próximas semanas.

Segundo ele, os novos trabalhadores irão atuar em ações de combate ao descarte irregular de lixo, varrição e poda urbana.

“Contribua, por favor, nos ajude no descarte correto do lixo, para que a gente possa ter uma cidade melhor”, declarou o prefeito.

Semulsp destaca avanço da limpeza urbana

O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, afirmou que o reforço da frota ajudará Manaus a manter os índices elevados de cobertura da coleta domiciliar.

Atualmente, a coleta opera com 140 rotas distribuídas em todas as zonas da cidade, em cinco turnos diários.

“Isso é motivo de alegria e satisfação, porque a ‘garizada’ cada vez mais se motiva para fazer um trabalho como nunca feito antes em Manaus”, afirmou Sabá Reis.

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