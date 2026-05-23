Briga

Vítima sofreu um ferimento grave que provocou a exposição de órgãos internos

Um homem identificado como Richardson ficou gravemente ferido após ser atingido no abdômen durante uma discussão com a companheira. A briga aconteceu em uma área de garimpo nas proximidades de Maués (a 255 quilômetros de Manaus).

Segundo informações preliminares, a vítima sofreu um ferimento grave que provocou a exposição de órgãos internos. Richardson foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, onde recebeu atendimento médico de urgência.

Mulher foi detida

Após o homem dar entrada no hospital, a mulher foi detida por policiais militares e levada para a delegacia do município. O caso está sendo investigado pelas autoridades, que devem apurar as circunstâncias da ocorrência e a motivação da discussão.

A Polícia Civil acompanha o caso e deve ouvir testemunhas nos próximos dias.

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