Investigação

Mulher envolvida na discussão foi levada para a delegacia do município para prestar esclarecimentos sobre o caso

Um homem identificado como Richardson morreu após ser esfaqueado durante uma discussão em um garimpo de Maués (a 255 quilômetros de Manaus). Com o golpe, a vítima ficou com os órgãos internos expostos, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A faca atingiu a região do abdômen e causou um grande ferimento. Richard foi socorrido por pessoas que estavam no local no momento do incidente.

A mulher envolvida na discussão foi levada para a delegacia. O caso será investigado.

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