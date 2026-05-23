Conflitos

Irã, Estados Unidos e o mediador Paquistão disseram neste sábado que houve progresso nas negociações

Um acordo provisório para acabar com a guerra no Irã está em sua fase final e é “bastante abrangente”, disse uma autoridade paquistanesa envolvida nas negociações à Reuters neste sábado (23).

“Nunca acaba até que seja concluído”, disse a autoridade.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, em entrevista à CBS News, que os negociadores dos Estados Unidos e do Irã estão “chegando muito amis perto” de finalizar um acordo para encerrar a guerra iniciada no fim de fevereiro.

Ele disse que um acordo final impedirá Teerã de obter uma arma nuclear e garantirá que o urânio enriquecido do Irã seja “tratado de forma satisfatória”, segundo a CBS.

“Só assinarei um acordo se conseguirmos tudo o que queremos”, disse Trump.

Progresso nas negociações

O Irã, os Estados Unidos e o mediador Paquistão disseram neste sábado que houve progresso nas negociações para pôr fim a quase três meses de guerra.

Trump disse que discutirá o mais recente esboço de acordo com assessores neste sábado (23), e que pode tomar uma decisão sobre se irá retomar a guerra no domingo (24), disse ele ao Axios em uma entrevista separada.

O presidente americano tem oscilado entre os dois polos da diplomacia e do ataque militar desde que um cessar-fogo foi declarado há seis semanas para permitir que os lados cheguem a um acordo sobre o programa nuclear do Irã e sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, uma rota crítica de fornecimento de petróleo e gás agora controlada por Teerã.

Trump descreveu as chances de chegar a um acordo com o Irã como “um sólido 50 a 50”, em entrevista por telefone ao Axios.

(*) Com informações da CNN Brasil

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