Sósias?

Animal albino de 700 quilos chama atenção em Bangladesh por aparência parecida com Donald Trump.

Um búfalo albino de aproximadamente 700 quilos virou atração em Bangladesh após chamar atenção pela semelhança com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O animal vive em uma fazenda na cidade de Narayanganj, localizada a cerca de 16 quilômetros da capital Dhaka. Além disso, o búfalo tem recebido visitantes diariamente por conta da repercussão nas redes sociais.

Búfalo viralizou após fotos no Facebook

O búfalo de pele rosada ganhou fama depois que os proprietários publicaram fotos e vídeos do animal no Facebook.

Com isso, as imagens rapidamente viralizaram e despertaram a curiosidade de turistas e internautas. Desde então, diversas pessoas passaram a visitar a fazenda para conhecer o animal de perto.

Segundo a emissora News18, afiliada da CNN, o dono do búfalo, Ziauddin Mridha, comprou o animal em um mercado de gado há cerca de 10 meses.

Visitantes apontam semelhança com Donald Trump

Muitos visitantes afirmam que o búfalo lembra Donald Trump por conta do formato do rosto e até do “penteado”.

“Quando vi as fotos dele no Facebook, ele era a cara do Donald Trump. A estrutura facial e até o penteado dele são iguais aos do Trump”, afirmou uma visitante à imprensa local.

Além da aparência, o comportamento tranquilo do animal também chama atenção dos turistas.

Animal é considerado dócil pelos donos

Apesar do tamanho impressionante, o proprietário afirmou que o búfalo é pacífico e costuma conviver bem com as pessoas.

Segundo ele, o animal só reage de forma agressiva quando alguém o provoca.

Enquanto isso, a movimentação na fazenda continua aumentando por causa da repercussão nas redes sociais.

*com informações da CNN.

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