Um búfalo albino de aproximadamente 700 quilos virou atração em Bangladesh após chamar atenção pela semelhança com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O animal vive em uma fazenda na cidade de Narayanganj, localizada a cerca de 16 quilômetros da capital Dhaka. Além disso, o búfalo tem recebido visitantes diariamente por conta da repercussão nas redes sociais.
Búfalo viralizou após fotos no Facebook
O búfalo de pele rosada ganhou fama depois que os proprietários publicaram fotos e vídeos do animal no Facebook.
Com isso, as imagens rapidamente viralizaram e despertaram a curiosidade de turistas e internautas. Desde então, diversas pessoas passaram a visitar a fazenda para conhecer o animal de perto.
Segundo a emissora News18, afiliada da CNN, o dono do búfalo, Ziauddin Mridha, comprou o animal em um mercado de gado há cerca de 10 meses.
Visitantes apontam semelhança com Donald Trump
Muitos visitantes afirmam que o búfalo lembra Donald Trump por conta do formato do rosto e até do “penteado”.
“Quando vi as fotos dele no Facebook, ele era a cara do Donald Trump. A estrutura facial e até o penteado dele são iguais aos do Trump”, afirmou uma visitante à imprensa local.
Além da aparência, o comportamento tranquilo do animal também chama atenção dos turistas.
Animal é considerado dócil pelos donos
Apesar do tamanho impressionante, o proprietário afirmou que o búfalo é pacífico e costuma conviver bem com as pessoas.
Segundo ele, o animal só reage de forma agressiva quando alguém o provoca.
Enquanto isso, a movimentação na fazenda continua aumentando por causa da repercussão nas redes sociais.
*com informações da CNN.
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