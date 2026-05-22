Um búfalo albino de aproximadamente 700 quilos virou atração em Bangladesh após chamar atenção pela semelhança com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O animal vive em uma fazenda na cidade de Narayanganj, localizada a cerca de 16 quilômetros da capital Dhaka. Além disso, o búfalo tem recebido visitantes diariamente por conta da repercussão nas redes sociais.

Búfalo viralizou após fotos no Facebook

O búfalo de pele rosada ganhou fama depois que os proprietários publicaram fotos e vídeos do animal no Facebook.

Com isso, as imagens rapidamente viralizaram e despertaram a curiosidade de turistas e internautas. Desde então, diversas pessoas passaram a visitar a fazenda para conhecer o animal de perto.

Segundo a emissora News18, afiliada da CNN, o dono do búfalo, Ziauddin Mridha, comprou o animal em um mercado de gado há cerca de 10 meses.

Visitantes apontam semelhança com Donald Trump

Muitos visitantes afirmam que o búfalo lembra Donald Trump por conta do formato do rosto e até do “penteado”.

“Quando vi as fotos dele no Facebook, ele era a cara do Donald Trump. A estrutura facial e até o penteado dele são iguais aos do Trump”, afirmou uma visitante à imprensa local.

Além da aparência, o comportamento tranquilo do animal também chama atenção dos turistas.

Animal é considerado dócil pelos donos

Apesar do tamanho impressionante, o proprietário afirmou que o búfalo é pacífico e costuma conviver bem com as pessoas.

Segundo ele, o animal só reage de forma agressiva quando alguém o provoca.

Enquanto isso, a movimentação na fazenda continua aumentando por causa da repercussão nas redes sociais.

*com informações da CNN.

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