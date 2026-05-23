Inclusão

Roda de conversa também abordou pautas de gênero e a necessidade de garantir espaços de respeito e dignidade

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), por meio da Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação, encerrou, nesta sexta-feira (22/05), a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação com uma roda de conversa sobre diversidade, visibilidade e respeito no ambiente de trabalho.

Com o tema “Diversidade, visibilidade e respeito: desafios e enfrentamento à discriminação contra pessoas LGBTQIA+ no ambiente de trabalho”, a atividade contou com a participação da psicóloga Denise Machado Duran Gutierrez; do servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Rodrigo Silva de Melo; e da assistente social e co-fundadora da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas (Assotram), Joyce Alves Gomes. A mediação foi conduzida por Thonia Queiroz, coordenadora da comissão do TRE-AM.

Debate nas instituições

No encerramento da programação, Thonia Queiroz reforçou a importância de manter o debate ativo dentro das instituições. “Não podemos deixar de falar sobre essas temáticas, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Precisamos combater o preconceito e fortalecer cada vez mais o respeito”, afirmou.

Para a psicóloga Denise Machado, discutir diversidade no ambiente profissional é uma forma de fortalecer relações mais respeitosas e saudáveis. “A presença das diferenças e dos diversos grupos na sociedade é um fato, e precisamos aprender a lidar com isso com civilidade, humanidade e justiça”, destacou.

Além disso, a roda de conversa também abordou pautas de gênero e a necessidade de garantir espaços de pertencimento, respeito e dignidade para pessoas LGBTQIA+. A assistente social e co-fundadora da Assotram, Joyce Alves, falou sobre o papel do diálogo no combate ao preconceito e na ampliação do acesso à informação.

“As rodas de conversa são pedagógicas e trabalham justamente essa desconstrução dos preconceitos. Elas ajudam os servidores a compreender outras pautas, entender a diversidade e, principalmente, a praticar o respeito”, afirmou.

O servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e membro da Comissão de Prevenção e Enfretamento ao Assédio e Discriminação do TJAM, Rodrigo Silva, destacou a necessidade de construir ambientes institucionais mais inclusivos e abertos ao diálogo. “Momentos como esse promovem reflexão e ajudam os servidores a pensar em como incluir a diversidade na prática profissional do dia a dia”, pontuou.

Atividades presenciais

Ao longo da semana, o TRE-AM promoveu uma programação voltada à conscientização e ao enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação no ambiente institucional. A abertura da semana contou com a palestra “Comunicação não violenta como prevenção ao assédio moral, sexual e à discriminação no ambiente de trabalho”, ministrada pelo psicólogo Carlos Ramalho.

A programação também incluiu a exibição do documentário “A dor (in)visível – Assédio Moral no Trabalho”, no auditório do Fórum Eleitoral. O conteúdo trouxe relatos e vivências de trabalhadores afetados pelo assédio no ambiente profissional.

(*) Com informações do TRE-AM

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