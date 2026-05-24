Cidadania

Evento ofereceu diversos serviços gratuitos à população, incluindo atendimentos da Defensoria

A Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou a 13ª edição da ação Fenapred + Cidadania. A iniciativa promoveu mais de 300 atendimentos na Colônia de Pescadores, localizada na avenida Beira-Mar, no município de Beruri (a 192 quilômetros de Manaus).

Fenapred leva serviços de saúde e cidadania a Beruri

O evento ofereceu diversos serviços gratuitos à população, incluindo atendimentos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Entre os serviços disponibilizados estavam justiça itinerante, ação de alimentos, guarda, investigação de paternidade, reconhecimento e dissolução de união estável, retificação de registro civil, solicitação de segunda via de certidão, atendimento ao consumidor e orientações jurídicas.

Além disso, um médico psiquiatra realizou atendimento especializado em saúde mental, com orientações e encaminhamentos à população.

Durante a programação, a equipe também ofereceu suporte para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), garantindo mais acesso a direitos, inclusão e atendimento prioritário às pessoas com TEA e suas famílias. A emissão da carteira da pessoa com deficiência também foi disponibilizada durante a ação.

“Esta ação social teve como diferencial o atendimento de um médico psiquiatra. Foi possível realizar a emissão e a renovação de laudos de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Levamos serviços essenciais às pessoas do interior, e isso é um diferencial da Fenapred”, afirmou o deputado estadual João Luiz, presidente da Fenapred/Aleam.

Atendimento psiquiátrico amplia acesso a laudos TEA

Mãe atípica, a dona de casa Maria Natália conseguiu atendimento com psiquiatra para obter o laudo TEA da filha. Segundo ela, a consulta vinha sendo aguardada há mais de um ano.

“A ação social da Fenapred veio na hora certa, pois é muito difícil conseguirmos atendimento especializado com psiquiatra. Agora vou conseguir o laudo da minha filha para garantir os direitos dela. Agradeço a sensibilidade do deputado João Luiz com a população de Beruri”, disse Maria Natália.

O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) também ofereceu serviços de inscrição, atualização e impressão de CPF, além do Balcão GOV.BR, destinado à criação e atualização de contas no portal GOV.BR.

Moradores conseguem emissão de documentos durante ação

A funcionária pública Nilcilene Gomes Gonçalves aguardava há anos para emitir sua Certidão de Nascimento e, assim, solicitar a nova carteira de identidade.

“Graças a esta ação social, consegui emitir minha nova Certidão de Nascimento e agora poderei solicitar minha carteira de identidade. Iniciativas como esta são de extrema importância, pois garantem atendimento especializado às pessoas que vivem em locais onde esse tipo de serviço não é disponibilizado”, afirmou.

A programação incluiu ainda atendimento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S/A (Afeam), com oferta de crédito Amazonas e linhas de financiamento. Também participaram a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), com consulta e atualização da carteira de trabalho digital, e a Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa (Seadpi), com serviços voltados ao empreendedor 60+, incluindo microcrédito.

Além disso, a ação disponibilizou serviços de embelezamento, corte de cabelo feminino e atualização do Cadastro Único, realizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

Alunos participam de palestras sobre Maio Amarelo e saúde mental

Durante a ação da Fenapred, alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas participaram de palestras em alusão à campanha Maio Amarelo.

Os profissionais da Fenapred distribuíram materiais educativos, como folders, ventarolas e cartilhas informativas da campanha “Ei, Te Orienta! Aliciar, molestar e violentar crianças não é cultura, é crime”.

Além disso, a programação incluiu palestras sobre os riscos dos jogos on-line para a saúde mental e os efeitos do uso excessivo de telas.

(*) Com informações da assessoria

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