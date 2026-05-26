Violência doméstica

Vítima acionou a PM ao simular pedido de pizza; suspeito acabou preso com arma dentro de casa.

São Paulo (SP) – Uma mulher conseguiu denunciar agressões do companheiro ao fingir fazer um pedido de pizza durante uma ligação para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O caso aconteceu na última sexta-feira (23), no Jardim São Francisco, na zona Sul da capital paulista.

O suspeito acabou preso por violência doméstica, ameaça, violência psicológica contra a mulher e posse ilegal de arma de fogo.

Mulher fingiu pedir pizza para pedir ajuda

Durante a ligação, a vítima simulou um pedido de pizza enquanto passava o endereço para os policiais. Além disso, ela pediu que os agentes avisassem por telefone quando chegassem ao local.

As equipes seguiram até a residência e fizeram contato conforme solicitado, informando que “a pizza havia chegado”.

Polícia encontrou vítima nervosa e homem armado

No imóvel, os policiais encontraram a mulher nervosa e com tremores. Segundo o relato dela, o companheiro estava armado e a agredia dentro da residência.

Logo depois, os agentes retiraram a vítima do local e a levaram para uma área segura.

De acordo com a polícia, o homem ainda tentou fugir ao perceber a movimentação das viaturas. Ele carregava mochila, roupas e um capacete, mas os policiais conseguiram detê-lo rapidamente.

PM apreendeu revólver dentro da residência

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com numeração raspada.

Além disso, a equipe encontrou cinco munições intactas escondidas dentro da casa.

As imagens das câmeras corporais dos policiais registraram o momento da chegada da equipe e da prisão do suspeito.

Criança ficou ferida durante agressões

A mulher contou aos policiais que o agressor a empurrou contra a parede e tentou forçá-la a manter relações sexuais na frente da filha dela, de apenas três anos.

Durante a confusão, a criança sofreu ferimentos causados por estilhaços de vidro e precisou de atendimento médico no Hospital M’Boi Mirim.

Suspeito segue preso em São Paulo

A polícia levou o homem para o 47º Distrito Policial de Capão Redondo.

Ele permaneceu preso pelos crimes de:

violência doméstica;

ameaça;

violência psicológica contra a mulher;

dano;

perigo para a vida;

posse ilegal de arma de fogo.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Mulher pede ajuda e denuncia agressão em Manaus