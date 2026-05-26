Visita Presidencial

Presidente afirma que reconstrução da BR-319 seguirá critérios ambientais rigorosos e entrega moradias do Minha Casa, Minha Vida em Manaus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a reconstrução da BR-319 durante o primeiro dia de agenda oficial em Manaus. Em discurso nesta terça-feira (26), Lula afirmou que a obra será executada com critérios rigorosos de preservação ambiental.

A declaração ocorreu durante a entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida na capital amazonense. Segundo o presidente, a rodovia possui importância estratégica para a integração da região amazônica ao restante do país.

Além disso, Lula afirmou que o projeto vem sendo debatido há meses para garantir mecanismos de proteção ambiental.

Lula defende reconstrução da BR-319

Durante o discurso, o presidente afirmou que a BR-319 poderá se tornar referência internacional em infraestrutura sustentável.

“Será uma estrada modelo em qualidade e preservação ambiental. Todos os trabalhos serão executados com o máximo de critérios. Será uma rodovia feita com o maior cuidado ambiental de qualquer estrada já feita em qualquer país do mundo”, afirmou.

Ainda de acordo com o presidente, o governo pretende evitar impactos ambientais causados pelo desmatamento irregular ao longo da rodovia.

“Não queremos que as pessoas, sem nenhum critério, desmatem a floresta para ganhar dinheiro vendendo madeira, sem levar em conta o prejuízo que a gente pode causar no meio ambiente”, acrescentou.

O presidente também realizou um sobrevoo na BR-319 durante a visita ao Amazonas.

Críticas e ações judiciais sobre a rodovia

A reconstrução da BR-319 enfrenta críticas de ambientalistas e especialistas. Segundo eles, o projeto não apresentou estudos preliminares suficientes para o início das obras.

Além disso, uma ação civil pública protocolada pelo Laboratório do Observatório do Clima aponta riscos de danos ambientais. O documento resultou na suspensão de quatro pregões eletrônicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) relacionados às obras na rodovia.

A BR-319 possui cerca de 885 quilômetros de extensão. O trecho considerado mais crítico é o chamado “trecho do meio”, entre os quilômetros 250 e 655, onde a estrada ainda não é pavimentada e atravessa áreas sensíveis da Amazônia.

Lula entrega moradias em Manaus

Ainda durante a agenda em Manaus, Lula entregou 576 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida no Residencial Morar Melhor 13, 14 e 15, localizado no bairro Tarumã-Açu.

Mais de duas mil pessoas foram beneficiadas pelo empreendimento, que conta com equipamentos comunitários voltados à convivência e à qualidade de vida.

“Para mim, a casa própria sempre foi uma coisa sagrada”, disse o presidente.

O residencial recebeu investimentos de R$ 92,16 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Cada módulo possui 192 apartamentos, totalizando 576 unidades habitacionais.

Os apartamentos têm área privativa de 49,81 metros quadrados e incluem varanda. O conjunto também possui infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem.

Segundo o governo federal, desde 2023, o programa entregou 5.846 unidades habitacionais em Manaus. Além disso, outras 6,7 mil unidades foram selecionadas para contratação, com investimentos estimados em R$ 1 bilhão.

Em todo o país, o Minha Casa, Minha Vida soma 2,35 milhões de unidades contratadas. A meta do governo federal é alcançar 3 milhões de unidades até o fim de 2026.

Senadores destacam investimentos no Amazonas

O senador Omar Aziz destacou a retomada dos investimentos federais no Amazonas e relembrou ações habitacionais realizadas durante os governos Lula e Dilma Rousseff.

“Quando o senhor criou o Minha Casa, Minha Vida, em conjunto com o Eduardo Braga, que era governador, nós construímos 30 mil casas. Depois que eu assumi o governo com o senhor e a presidente Dilma fizemos mais 30 mil casas. Depois que saímos do governo, não se construiu uma casa sequer no estado do Amazonas”, afirmou Omar.

O senador também destacou os investimentos previstos para infraestrutura no estado.

“Presidente Lula veio ao Amazonas trabalhar e trazer investimentos, não só aqui, mas se comprometer com novas moradias, mas também na BR-319, e amanhã a gente lança o porto da cidade de Manaus, são obras que vão ajudar as pessoas mais humildes”, completou.

Já o senador Eduardo Braga relembrou sua atuação na recriação do programa Minha Casa, Minha Vida no Congresso Nacional.

“Quis Deus que o senhor voltasse à Presidência da República para que o Minha Casa, Minha Vida pudesse voltar para o Brasil, para o Amazonas e para Manaus”, declarou.

Braga afirmou ainda que o programa passou por melhorias a partir das experiências das primeiras versões implementadas nos governos anteriores.

Autoridades acompanham agenda presidencial

Lula foi recebido no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes pelo governador do Amazonas, Roberto Cidade.

O governador afirmou que o foco da recepção institucional está nos interesses do estado.

“Eu fui eleito para defender o Amazonas. E, quando o assunto é o nosso Estado, não existe espaço para disputas políticas pequenas. Existe responsabilidade institucional. Como governador, tenho o dever de receber o presidente da República, dar as boas-vindas e tratar dos assuntos importantes para o nosso povo”, afirmou.

O vice-governador Serafim Corrêa também participou da agenda presidencial.

“Importante a visita do presidente Lula, mais uma vez, a Manaus para fazer entregas destinadas a pessoas de baixa renda. É um momento de boas entregas e também de anúncios de novos contratos para a repavimentação da BR-319”, disse.

O prefeito de Manaus, Renato Junior, destacou a parceria entre município e governo federal para ampliar os projetos habitacionais na capital.

“A Prefeitura de Manaus humildemente se coloca à disposição para construir não somente mais 576, mas que nós possamos construir mais mil, mais duas mil, mais três mil habitações. Conte com a parceria da prefeitura, quando o assunto for mudar a vida do nosso povo”, afirmou.

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