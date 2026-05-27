Transporte coletivo

Protesto no T1 causou filas de coletivos, trânsito lento e afetou passageiros na manhã desta quarta-feira (27)

Rodoviários paralisaram ônibus do transporte coletivo de Manaus na manhã desta quarta-feira (27). O ato buscou chamar a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o debate sobre a escala de trabalho 6×1. Além disso, o movimento reuniu representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindplast e Sindipetro.

Os manifestantes interromperam temporariamente a circulação de ônibus no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, região central da capital amazonense. Com isso, filas de coletivos se formaram nas proximidades do terminal. O trânsito também ficou lento em um dos principais corredores viários da cidade.

Por causa da retenção da frota, trabalhadores e estudantes precisaram seguir parte do trajeto a pé. Em alguns trechos, passageiros caminharam pelas calçadas e pela faixa do Bus Rapid Transit (BRT) para tentar chegar aos compromissos da manhã.

Durante a mobilização, os trabalhadores defenderam o fim da jornada 6×1. Nesse modelo, o funcionário trabalha seis dias seguidos e descansa apenas um. Segundo os organizadores, o protesto também teve como objetivo pressionar parlamentares do Amazonas durante as discussões sobre propostas relacionadas ao tema.

Após a paralisação, os manifestantes liberaram as vias e a saída dos terminais. Em seguida, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) informou que a circulação dos ônibus foi normalizada ao longo da manhã.

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