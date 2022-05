Britney Spears faz desabafo após sofrer aborto: ‘A música me ajuda’

Britney Spears apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (17) pela primeira vez desde que anunciou o aborto espontâneo que sofreu.

Através de seu perfil do Instagram, a cantora desabafou sobre o momento de luto.

“Definitivamente estou passando por algo na minha vida no momento… E a música me ajuda a ganhar uma nova perspectiva sobre as coisas”, iniciou.