Execução

Vítima ainda não identificada foi alvejada diversas vezes na noite desta sexta-feira (29) na Zona Oeste de Manaus; perícia encontrou dezenas de cápsulas espalhadas.

Manaus (AM) – Um homem foi executado com mais de 15 tiros na noite desta sexta-feira (29), na Rua Oscar Borel, principal via comercial do bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O crime ocorreu a poucos metros da feira do bairro e causou pânico entre moradores e feirantes que passavam pela região.

De acordo com informações preliminares, fornecidas por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima caminhava pela via pública quando passou a ser perseguida por criminosos armados. O homem tentou correr para escapar do atentado, mas acabou alcançado e alvejado diversas vezes. Devido à gravidade das perfurações, ele morreu antes da chegada das equipes de socorro médico.

A cena do crime evidenciou a violência da ação. A equipe do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) constatou que os atiradores utilizaram pelo menos duas armas de fogo simultaneamente, possivelmente pistolas de calibre 9mm. Os peritos criminais recolheram e isolaram uma grande quantidade de cápsulas e estojos vazios que ficaram espalhados pelo asfalto, ao lado do corpo da vítima.

Policiais militares isolaram o perímetro para garantir o trabalho técnico e evitar a contaminação das provas por curiosos. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames de necropsia e identificação por meio de digitais.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local do crime, coletaram imagens de câmeras de segurança de comércios próximos e assumiram o inquérito para apurar a motivação e a autoria do homicídio na zona oeste.

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