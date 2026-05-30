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Técnico da Seleção Brasileira comentou sobre a situação física de Neymar

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, comentou neste sábado (30) a situação física do atacante Neymar e demonstrou confiança na recuperação do jogador para a disputa da Copa.

Durante entrevista coletiva, o treinador afirmou que recebeu informações do Santos Futebol Clube sobre a condição clínica do atleta antes da convocação.

“Antes da convocação, recebi um comunicado do Santos dizendo que ele tinha um pequeno problema, um pequeno edema. O jogador foi convocado porque para a comissão teria que ser convocado. No dia 27, tomamos a frente do problema do Neymar. Pensamos que ele vai se recuperar o mais rápido possível, esta trabalhando bem, animado. Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia que estiver pronto. Acreditamos que ele vá se recuperar para o primeiro jogo da Copa. Se nao puder, vai se recuperar para o segundo jogo. Não temos dúvida que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são esses 26, e são esses que vão jogar a Copa”, declarou.

Neymar desfalca amistosos da Seleção

Neymar sofreu uma lesão de grau dois na panturrilha direita. Segundo o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, o prazo estimado de recuperação é de até três semanas.

Por causa da lesão, o camisa 10 não participará dos amistosos contra o Seleção do Panamá, neste domingo (31), e diante da Seleção do Egito, no próximo sábado (6).

Além disso, a presença do atacante na estreia da Copa ainda é incerta.

Comissão técnica descarta mudanças na lista

Apesar da ausência nos amistosos, Ancelotti deixou claro que a comissão técnica não pretende realizar alterações na lista de convocados.

Dessa forma, Neymar seguirá integrado ao grupo e continuará sendo acompanhado pelo departamento médico da Seleção durante o período de recuperação.

Enquanto isso, a expectativa é que o atacante esteja apto para retornar ao longo da competição. Caso não reúna condições de atuar na estreia contra o Seleção de Marrocos, a comissão técnica acredita que ele poderá estar disponível para as partidas seguintes.

Por outro lado, ainda existe dúvida sobre a participação do camisa 10 no confronto diante da Seleção do Haiti, marcado para o dia 19 de junho.

Mesmo assim, a confiança da comissão técnica permanece alta, e a expectativa é de que Neymar tenha condições de contribuir com a equipe durante a Copa.

VÍDEO:

Carlo Ancelotti em coletiva confirma que Neymar não será cortado e vai disputar a Copa do Mundo.



"Esperamos o Neymar no primeiro jogo da Copa contra o Marrocos se não conseguir esperamos para o segundo jogo. Não vamos trocar ninguém, os jogadores escolhidos são esses 26, esses… pic.twitter.com/JiBa2nK2Uf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026

(*) Com informações da CNN Brasil

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