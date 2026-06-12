GAFE NA TRANSMISSÃO

Gustavo Villani confundiu o personagem Labubu com o mascote oficial da Copa do Mundo e revelou ter sido alertado pelo próprio filho durante a cobertura.

O narrador esportivo Gustavo Villani protagonizou uma gafe durante a transmissão da cerimônia de abertura da Copa do Mundo na Globo. Durante uma apresentação realizada após o show da cantora Belinda Peregrín, ele confundiu o personagem Labubu com o mascote oficial do torneio.

Pouco depois, Villani recebeu uma mensagem do próprio filho alertando sobre o equívoco. Então, durante a apresentação do cantor J Balvin, o narrador corrigiu a informação ao vivo.

“Recebi um WhatsApp do meu filho me corrigindo. Na verdade, o Labubu não é o mascote da Copa. É um boneco”, disse em tom descontraído.

Em seguida, Villani brincou com o comentarista Roger Flores, que participava da transmissão ao seu lado.

A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram a confusão envolvendo o personagem.

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