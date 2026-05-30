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Trabalhadores ficaram isolados por 11 dias após fortes chuvas alagarem uma caverna durante uma busca por ouro

Publicado em 30 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Socorristas resgataram, neste sábado (30), quatro mineradores que permaneceram presos por 11 dias em uma caverna alagada na província de Xaisomboun, no Laos. A operação ocorreu poucas horas após o salvamento de outro trabalhador localizado no mesmo local.

Apesar do sucesso da missão, duas pessoas continuam desaparecidas e as equipes seguem mobilizadas nas buscas.

Operação contou com apoio da Tailândia

A ação reuniu equipes de resgate do Laos e da Tailândia. Além disso, mergulhadores especializados participaram diretamente da retirada dos trabalhadores.

Nas redes sociais, os socorristas divulgaram imagens que mostram o momento em que os mineradores deixam a caverna. Os homens estavam isolados em um túnel localizado a mais de 100 metros da entrada principal, em uma área considerada de difícil acesso.

Os profissionais encontraram o grupo na última quarta-feira (27), quatro dias após o início das buscas intensivas.

Chuvas surpreenderam grupo durante busca por ouro

Segundo as autoridades locais, os mineradores entraram na caverna em 19 de maio para procurar ouro.

No entanto, fortes chuvas atingiram a região e provocaram uma inundação repentina, impedindo a saída dos trabalhadores.

Desde então, familiares e equipes de emergência acompanharam uma complexa operação para localizar e retirar os homens com segurança.

Resgate enfrentou condições extremas

Os socorristas precisaram percorrer um túnel de aproximadamente 340 metros para alcançar os mineradores.

Além disso, o trajeto apresentava trechos parcialmente alagados e passagens estreitas com cerca de 58 centímetros de largura, o que aumentou o grau de dificuldade da missão.

Os trabalhadores permaneceram vários dias sem acesso a alimentos. Ainda assim, as equipes informaram que nenhum deles apresentava ferimentos graves quando foram encontrados.

Buscas continuam por dois desaparecidos

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações atualizadas sobre o estado de saúde dos mineradores resgatados.

Enquanto isso, as equipes permanecem na região em busca de outros dois trabalhadores que continuam desaparecidos.

As operações de busca e salvamento seguem em andamento.

(*) Com informações do SBT News

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