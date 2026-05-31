Fight Music Show 8

Humorista foi derrotado por decisão unânime no Fight Music Show 8 e compartilhou vídeos de momentos inusitados do combate

Whindersson Nunes foi derrotado por Acelino “Popó” Freitas no Fight Music Show 8, realizado no último sábado, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Após o confronto, o humorista usou as redes sociais para compartilhar momentos da luta, incluindo uma cena em que tenta escapar dos golpes do adversário e se esconde atrás do árbitro Jorge Bueno.

Além disso, Whindersson mostrou aos seguidores as marcas deixadas pelo combate contra o tetracampeão mundial de boxe, exibindo os ferimentos sofridos durante os oito rounds da disputa.

Popó dominou o confronto do início ao fim

Com a torcida dividida nas arquibancadas, Popó controlou as ações desde os primeiros momentos da luta. Enquanto isso, Whindersson demonstrou nervosismo e chegou a tropeçar ao tentar evitar os ataques do ex-campeão mundial.

Apesar da superioridade do adversário, o humorista conseguiu encaixar alguns golpes ao longo do combate. No entanto, Popó se defendeu com tranquilidade e manteve o controle da luta.

Momento descontraído anima o público

O quarto round empolgou os torcedores após Popó desviar com facilidade de uma sequência de golpes aplicada por Whindersson. Em seguida, os dois protagonizaram um momento descontraído e chegaram a dançar no ringue durante uma troca de golpes aberta.

Mesmo em tom de entretenimento, Popó continuou demonstrando superioridade técnica e administrou o ritmo do combate.

Outro momento que chamou a atenção aconteceu quando o tetracampeão, com a guarda baixa, brincou ao aplicar dois socos no árbitro Jorge Bueno. A cena arrancou risadas do público enquanto Whindersson se escondia atrás do juiz para evitar os ataques do adversário.

Sexto round teve maior pressão de Popó

Whindersson Nunes x Acelino Popó — Foto: Wesley Felix





A partir do sexto assalto, Popó aumentou a intensidade. O ex-campeão conectou uma sequência de golpes diretos que atingiram Whindersson e provocaram maior desgaste no humorista.

Nos rounds finais, o baiano manteve o ritmo forte e, ao mesmo tempo, chegou a elogiar o desempenho do influenciador digital durante o confronto.

Vitória por decisão unânime

Após os oito rounds, os juízes anunciaram a vitória de Popó por decisão unânime. Com o resultado, o tetracampeão mundial manteve sua invencibilidade na história do Fight Music Show.

Já Whindersson voltou a receber apoio dos fãs nas redes sociais, tanto pela coragem de enfrentar um dos maiores nomes do boxe brasileiro quanto pelos momentos de descontração protagonizados durante a luta.

Popó vence Whindersson Nunes no FMS 8, e web reage a luta; veja memes — Foto: Redes Sociais





(*) Com informações do G1

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