Whindersson Nunes foi derrotado por Acelino “Popó” Freitas no Fight Music Show 8, realizado no último sábado, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Após o confronto, o humorista usou as redes sociais para compartilhar momentos da luta, incluindo uma cena em que tenta escapar dos golpes do adversário e se esconde atrás do árbitro Jorge Bueno.
Além disso, Whindersson mostrou aos seguidores as marcas deixadas pelo combate contra o tetracampeão mundial de boxe, exibindo os ferimentos sofridos durante os oito rounds da disputa.
Whindersson Nunes falou sobre a luta com Popó e comentou se aceitaria um terceiro confronto contra o boxeador.#Lutas #Boxe #FMS #WhinderssonNunes #Popó pic.twitter.com/qJj3xnLBjR— ge (@geglobo) May 31, 2026
Popó dominou o confronto do início ao fim
Com a torcida dividida nas arquibancadas, Popó controlou as ações desde os primeiros momentos da luta. Enquanto isso, Whindersson demonstrou nervosismo e chegou a tropeçar ao tentar evitar os ataques do ex-campeão mundial.
Apesar da superioridade do adversário, o humorista conseguiu encaixar alguns golpes ao longo do combate. No entanto, Popó se defendeu com tranquilidade e manteve o controle da luta.
Momento descontraído anima o público
O quarto round empolgou os torcedores após Popó desviar com facilidade de uma sequência de golpes aplicada por Whindersson. Em seguida, os dois protagonizaram um momento descontraído e chegaram a dançar no ringue durante uma troca de golpes aberta.
Mesmo em tom de entretenimento, Popó continuou demonstrando superioridade técnica e administrou o ritmo do combate.
Outro momento que chamou a atenção aconteceu quando o tetracampeão, com a guarda baixa, brincou ao aplicar dois socos no árbitro Jorge Bueno. A cena arrancou risadas do público enquanto Whindersson se escondia atrás do juiz para evitar os ataques do adversário.
Sexto round teve maior pressão de Popó
A partir do sexto assalto, Popó aumentou a intensidade. O ex-campeão conectou uma sequência de golpes diretos que atingiram Whindersson e provocaram maior desgaste no humorista.
Nos rounds finais, o baiano manteve o ritmo forte e, ao mesmo tempo, chegou a elogiar o desempenho do influenciador digital durante o confronto.
Vitória por decisão unânime
Após os oito rounds, os juízes anunciaram a vitória de Popó por decisão unânime. Com o resultado, o tetracampeão mundial manteve sua invencibilidade na história do Fight Music Show.
Já Whindersson voltou a receber apoio dos fãs nas redes sociais, tanto pela coragem de enfrentar um dos maiores nomes do boxe brasileiro quanto pelos momentos de descontração protagonizados durante a luta.
(*) Com informações do G1
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