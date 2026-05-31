Zona Leste

Vítima sofreu ferimento na cabeça e recebeu atendimento do Samu após acidente na zona leste da capital

Publicado em 31 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um ônibus na manhã deste domingo (31), na Avenida Antiga Venezuela, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima havia acabado de sair de um estabelecimento comercial localizado nas proximidades quando ocorreu o acidente.

Com o impacto da colisão, a mulher sofreu um ferimento na cabeça e apresentou intenso sangramento, conforme relataram testemunhas que presenciaram a ocorrência.

Samu realizou atendimento no local

Logo após o atropelamento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima.

Os profissionais realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Em seguida, encaminharam a mulher para uma unidade hospitalar da capital, onde ela recebeu atendimento médico especializado.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Circunstâncias do acidente serão investigadas

As circunstâncias que provocaram o atropelamento ainda não foram esclarecidas.

Por isso, o caso deverá passar por apuração das autoridades competentes, que irão determinar a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades.

Enquanto isso, moradores e testemunhas aguardam mais informações sobre o ocorrido e sobre a recuperação da vítima.

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