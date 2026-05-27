Oportunidade

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados.

Publicado em 27 de maio de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 623 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta–feira (28), de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 62

7 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa;

Atividades – responsável por preparar os ingredientes, organizar e limpar o ambiente de trabalho, e manter utensílios e equipamentos higienizados antes, durante e após o preparo das refeições.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Sul e possuir documentação completa;

Atividades – responsável por atender clientes em restaurantes, bares e eventos, atuando como um consultor gastronômico.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – responsável pela organização, ter excelente comunicação, paciência para lidar com o público , organizar documentos e relatórios, esclarecer dúvidas, registrar solicitações e orientar clientes via chat, e-mail ou WhatsApp.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D (remunerada), curso de Transporte Coletivo de Passageiros, Direção Defensiva e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condução de passageiros.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – identificar matérias-primas, embalagens ou materiais com defeitos, separando-os e os repondo, para continuidade da produção; pode introduzir, em sistemas computacionais de gestão de linhas de produção, informações sobre a quantidade de itens no posto de trabalho; encaminhar os itens não-conformes, mas que podem ser reciclados, para o setor responsável pelo reaproveitamento; solicitar, em sistema informatizado, baixa e reposição dos demais itens; organizar e manter limpa a área de trabalho, acondicionando materiais; recolher e fazer descarte de resíduos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, Carteira Nacional de Habilitação categoria A, trabalhar em escala 12×36 e possuir documentação completa;

Atividades – monitorar e controlar sistemas eletrônicos de segurança, como alarmes e câmeras de vigilância, dentro de uma organização, ele analisa eventos, identifica problemas e aciona as medidas necessárias para garantir a segurança do local, incluindo o contato com órgãos competentes quando necessário.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra, constroem fundações e estruturas de alvenaria, aplicam revestimentos e contrapisos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – acolher pacientes com empatia, agendar e confirmar consultas, gerenciar cadastros em sistemas, organizar a agenda médica e dar suporte administrativo.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter registro ativo no MTE e possuir documentação completa;

Atividades – orientar, coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigar riscos e causas de acidente, analisar e promover alternativas para prevenção de acidentes, inspecionar locais e equipamentos e determinar fatores de risco; realizar investigação de acidente, elaborar relatórios de acidentes de trabalho, emitir CAT, possuir conhecimento em informática para o desenvolver trabalhos relacionados a função e demais atividades pertinentes.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manutenções prediais envolvendo alvenaria, pintura, carpintaria, hidráulica e elétrica (básico).

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (noturno) e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semanas e feriados) e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente; venda de produtos; preparação de alimentos Food; operação de caixa; executar atividades compatíveis com a função.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semanas e feriados) e possuir documentação completa;

Atividades – limpeza e organização de ambientes; manutenção de áreas comuns; coleta de lixo.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria AB, disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semanas e feriados) e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente; prospecção; envio de propostas comerciais; visitas aos clientes; gestão de carteira.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pré-preparo (limpeza, corte e tempero), o controle do fogo e das brasas, e a garantia das normas de higiene e segurança alimentar.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos, verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar riscos de contaminação, trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar limpeza e manutenção de ambientes para garantir que a empresa funcione corretamente, incluindo a limpeza de áreas comuns, a organização e reposição de materiais, e o auxílio em outras atividades operacionais básicas, como carga e descarga.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos, fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques, distribuem produtos e materiais a serem expedidos, organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa;

Atividades – apoio aos clientes e apoio às vendas, tanto no ambiente digital quanto presencial.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar o cliente, servir alimentos e bebidas;arrumar mesas para os serviços de refeições, anotar pedidos,servir drinques,bebidas ou vinhos, interagir com a cozinha e o bar para execução dos pedidos; preparar o buffet; recolher utensílios após serem utilizados ,afins de que possam ser repostos na mesa para nova utilização; preparar bebidas; e outros..

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separação, armazenamento, expedição, movimentação de carga, descarga.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar como motorista entregador, realizando o transporte e entrega de mercadorias aos clientes, prestando apoio no processo de carga e descarga, conferência de materiais, organização dos produtos e suporte às demandas operacionais relacionadas às entregas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnica em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino superior completo ou ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – elaborar e implementar políticas de saúde e segurança, visando a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; analisar riscos, orientar sobre o uso de EPIs/EPCs, treinar funcionários, elaborar laudos e assegurar o cumprimento das normas regulamentadoras (NRs).

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Extrusora Júnior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 12, disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer os depósitos de matéria-prima; providenciar e acertar os tubete conforme pedido; auxiliar o extrusor pleno no processo de funcionamento das máquinas; pesar e empacotar a bobina quando necessário; identificar os produtos com ficha e/ou etiqueta de identificação; Separar os produtos não conforme, quando houver; recolher e pesar as aparas; organização e limpeza do setor; auxiliar os trabalhos onde for designado pelo líder.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Consultor de Vendas Externas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – prospectar novos clientes e identificar oportunidades de vendas; construir relacionamentos de confiança e oferecer um atendimento de qualidade; apresentar os produtos e serviços da empresa, mantendo-se sempre atualizado(a); planejar rotas e visitas de forma estratégica, registrando resultados para otimizar o desempenho; realizar negociações, fechar vendas e alcançar metas estabelecidas; acompanhar pedidos, propostas e negociações em andamento; apoiar ações e estratégias do planejamento comercial.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento direto ao cliente em postos de combustível, realizando o abastecimento de veículos, recebimento de pagamentos, venda de produtos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NO COMÉRCIO – 83

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a organização e limpeza de um ambiente de trabalho, auxiliar em diversas tarefas; limpeza de áreas comuns, áreas de trabalho, copa e cozinha.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operadora de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, conhecimento em Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – registrar produtos, processar pagamentos, emitir notas fiscais e realizar o atendimento direto ao cliente no momento de finalizar a compra.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender clientes no balcão, auxiliando na escolha, pesagem e embalagem de pães, doces e salgados.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; desossa e preparação de carnes; cortes técnicos e padronização; preparação e abastecimento para exposição; apoio ao estoque, armazenamento e controle de validade.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Repositor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras e gôndolas, precificar itens, conferir validades, controlar estoque e atender clientes no ponto de venda.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; reposição, organização e precificação de mercadorias; verificação da validade dos produtos e realizar o rodízio de estoque para evitar perdas; realização de contagem dos produtos garantindo que os mais antigos sejam vendidos primeiro.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – receber e orientar visitantes, atender telefonemas, gerenciar correspondências, agendar compromissos e auxiliar em tarefas administrativas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar a carne dos ossos de carcaças bovinas, suínas, aves ou ovinos em frigoríficos ou açougues; cortar e padronizar cortes, limpar carnes (retirar pelancas/gorduras), acondicionar produtos, afiar facas e garantir normas de higiene (PPHO) e segurança.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte, experiência em açougue, habilidade com máquina de serra e possuir documentação completa;

Atividades – atuar no suporte técnico ao açougueiro, realizando a limpeza, desossa, preparo de cortes, embalagem e pesagem de carnes, além de higienizar equipamentos e organizar o balcão.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienizar e conservar áreas fabris, máquinas, equipamentos e ambientes administrativos, garantindo a organização, segurança e o descarte correto de resíduos industriais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização, controle e movimentação eficiente de produtos em um estoque, recebendo, conferindo, armazenando, separando para vendas/expedição e mantendo o local limpo e organizado, com foco em evitar perdas e agilizar processos para vendas e produção.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento direto ao cliente em postos de combustíveis, realizando o abastecimento seguro de veículos (gasolina, diesel, álcool, GNV) e fechar o caixa.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista de Folha de Pagamento

Escolaridade – ensino superior completo em Administração. Ciências Contábeis ou Gestão de Recursos Humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – gerenciar e processar toda a remuneração dos funcionários, calcular salários, adicionais, descontos e benefícios, assegurando o cumprimento da legislação trabalhista e o pagamento correto das obrigações fiscais e tributárias da empresa.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitoramento do nível de desgaste dos pneus, realização de rodízios e avaliação da necessidade de recapagem; conserto de furos e avarias a frio ou a quente (vulcanização), além do conserto de câmaras de ar; retirada do pneu da roda, montagem correta do pneu novo ou consertado e aplicação de pressão de ar adequada para cada tipo de veículo; retirada do pneu da roda, montagem correta do pneu novo ou consertado e aplicação de pressão de ar adequada para cada tipo de veículo.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office, experiência com vendas internas e possuir documentação completa;

Atividades – realizar rotinas administrativas, faturamento e atendimento ao clientes.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atendimento ao cliente; reposição, organização e precificação de mercadorias FLV; realização de contagem dos produtos (FIFO), garantindo que os produtos mais antigos sejam vendidos primeiro; controlar validade e frescor dos itens, realizando checagens periódicas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D, residir nas proximidades do Distrito Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria A (remunerada), residir nas proximidades do Distrito Industrial I, Alvorada ou Cidade Nova e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – utilizar motocicletas para realizar entregas rápidas de documentos, mercadorias, alimentos e medicamentos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B, residir nas proximidades da Avenida Torquato Tapajós ou Monte das Oliveiras e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeira carregando, descarregando e transportando mercadorias em paletes, organizando conforme layout, estoque, depósito e câmara da loja; organizar e abrir espaços no estoque aéreo do depósito e baixar da área de venda os pallets de mercadorias solicitados; atender os clientes baixando mercadorias do estoque aéreo da loja e reabastecer conforme orientação da liderança; conhecer os riscos de suas atividades e as medidas de controle, visando eliminar fontes de riscos (perigos) no trabalho e comportamentos inseguros; combater o desperdício, através da redução, reutilização e reciclagem de materiais e produtos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Empilhadeira – Folguista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeira carregando, descarregando e transportando mercadorias em paletes, organizando conforme layout, estoque, depósito e câmara da loja; organizar e abrir espaços no estoque aéreo do depósito e baixar da área de venda os pallets de mercadorias solicitados; atender os clientes baixando mercadorias do estoque aéreo da loja e reabastecer conforme orientação da liderança; conhecer os riscos de suas atividades e as medidas de controle, visando eliminar fontes de riscos (perigos) no trabalho e comportamentos inseguros; combater o desperdício, através da redução, reutilização e reciclagem de materiais e produtos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do Novo Aleixo,Torquato ou Campo Sales e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir e armazenar mercadorias; verificar validade dos produtos; registrar movimentações no sistema; elaborar relatórios; controle e acuracidade de estoque.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar separação de produto de acordo com a Nota Fiscal e realizar carga e descarga dos produtos nos caminhões.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Carro Pesado

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D (remunerada), curso de Direção Defensiva, Transporte Coletivo de Passageiros, residir no bairro Santo Agostinho ou proximidades e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar cargas volumosas ou produtos diversos, operando caminhões e carretas em curtas ou longas distâncias, garantindo a integridade da carga e segurança no trânsito.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Carro Leve

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D (remunerada), curso de Direção Defensiva, Transporte Coletivo de Passageiros, residir no bairro Santo Agostinho ou proximidades e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir automóveis de passeio, utilitários ou furgões para transportar pessoas, documentos e pequenas cargas; realizar manutenção básica e limpeza do veículo, seguir rotas pré-determinadas, respeitar as leis de trânsito e garantir a pontualidade e segurança do trajeto.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador (a) de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais e processar vendas em comércios; abrir/fechar o caixa, manusear dinheiro e cartões, calcular troco, atender clientes e organizar a área de trabalho.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, desossar, limpar, cortar, embalar e armazenar carnes de diversas espécies, além de comercializá-las.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – abastecer prateleiras, gôndolas e vitrines com produtos vindos do estoque, garantindo a organização, limpeza e precificação correta dos itens na área de vendas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo do almoço e lanches para colaboradores, apoio na organização e limpeza do setor e auxílio geral nas atividades da cozinha.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – envolver o manuseio técnico com uso de facas, escamação, remoção de guelras, retirada de vísceras e lavagem adequada.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo dos pães, apoio na organização, atendimento ao cliente e limpeza do setor.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheiro (a)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios; atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; gerenciar, ainda, os estoques e atuar na orientação de funcionários.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS NA INDÚSTRIA – 217

50 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio Grande do Sul (Sefarina Correa) e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos. Desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Produção Especializado

Escolaridade – ensino superior/ ensino técnico completo ou cursando Farmácia, Engenharia ou Química;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, disponibilidade de horário, não residir nos bairros: Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Vila da felicidade (Porto da Ceasa), Nova Vitória, Gilberto Mestrinho, Tarumã (Ramal do Anaconda), Adrianópolis, Vila municipal, Eldorado, Bairro da União, Villa Amazonas, Nossa Senhora das Graças, Br-174 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades de apoio aos processos produtivos primários e secundários, conforme procedimentos operacionais padrão (POPs), normas reguladoras e diretrizes de SSMA; realizar abastecimento de materiais, organização da área, limpeza de equipamentos e controle básico de documentos; atuar no monitoramento das condições de higiene, armazenamento e limpeza, conforme as boas práticas de fabricação.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

30 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, disponibilidade de horário, não residir nos bairros: Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Vila da felicidade (Porto da Ceasa), Nova Vitória, Gilberto Mestrinho, Tarumã (Ramal do Anaconda), Adrianópolis, Vila municipal, Eldorado, Bairro da União, Villa Amazonas, Nossa Senhora das Graças, Br-174 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades de apoio aos processos produtivos primários e secundários, conforme procedimentos operacionais padrão (POPs), normas reguladoras e diretrizes de SSMA; realizar abastecimento de materiais, organização da área, limpeza de equipamentos e controle básico de documentos; atuar no monitoramento das condições de higiene, armazenamento e limpeza, conforme as boas práticas de fabricação.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

50 vagas – Alimentador de linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão-SP e possuir documentação completa;

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção, visando garantir a manutenção, organização e operação de atividades na unidade; seguir rigorosamente as instruções referente aos padrões de qualidade da empresa e segurança.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão-SP e possuir documentação completa;

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção, visando garantir a manutenção, organização e operação de atividades na unidade; seguir rigorosamente as instruções referente aos padrões de qualidade da empresa e segurança.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Abatedor

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão-SP e possuir documentação completa;

Atividades – padronização das peças de origem bovina e modelagem de cortes nobres, visando garantir o atendimento a ficha técnica; propiciar o aumento de rendimento do setor de abate, por meio da realização de cortes com exatidão de hematomas, gorduras na carcaça abatida; garantir o toalete das peças, por meio do acompanhamento da ficha técnica e orientações dos superiores; garantir a correta limpeza das peças de bucho, por meio da retirada do excesso de gordura e separando o buchinho e o abomaso; auxiliar a etapa de serragem de meia carcaça e ponta de agulha, por meio da modelagem das peças nobres utilizando faca.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Magarefe

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão-SP e possuir documentação completa;

Atividades – abate e processamento de animais (bovinos, suínos, caprinos e aves).

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Refilador

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão-SP e possuir documentação completa;

Atividades – executar o refile das peças de toda a produção, visando garantir o padrão final desejado e rendimento da unidade; garantir o refile das peças filé mignon, noax, contra filé, coxão mole, lagarto, picanha, coxão duro, maminha, alcatra, patinho, músculo e fraldinha, conforme padrão do corte e/ou gramatura estipulado em ficha técnica do corte ou cliente; garantir a não contaminação da matéria prima manuseada no setor, por meio do atendimento de normas de higienização e retirada do carimbo na mesa de refile ou entrada da desossa; garantir a padronização de cortes especiais para clientes, por meio do acompanhamento de ficha técnica e conferência de peso de cada corte em balança.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter registro ativo no CRC, conhecimento em legislação trabalhista, curso de Informática intermediária ou avançada e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gestão de folha de pagamento, eSocial, férias, admissões, rescisões e controle de ponto; contabilidade: suporte nos fechamentos mensais, conciliação de contas e declarações acessórias; administrativo: atendimento a clientes, emissão de relatórios e organização de arquivos e malotes.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS EM SERVIÇO – 249

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande – MT e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Minas Gerais ou Belo Horizonte Nordeste Nordeste e possuir documentação completa;

Atividades – preparação e organização de alimentos, a higienização do ambiente e dos utensílios, e o apoio direto aos cozinheiros.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho; gerenciar, ainda, os estoques e atuar na capacitação de funcionários.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão Baú

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Novo Aleixo, Tancredo Neves, São José, Mauazinho e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – faz a limpeza das dependências da empresa, utilizando-se de material e equipamento específico, remove o pó dos móveis, faz a varredura do piso, aspira detritos, limpa ou lava vidros e janelas, remove o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Economia, Contabilidade ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o pagamento e recebimento de contas, a análise de faturamento, a conciliação bancária, a conferência de boletos e notas fiscais, além do controle de gastos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar locais, montar móveis padrão e planejado, instalar e reparar móveis de madeira ou materiais derivados (mdf/mdp) em série ou sob encomenda, seguindo projetos, normas de segurança e qualidade.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Mecânico de Autos – Linha Pesada

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na manutenção preventiva e corretiva de veículos de grande porte, focado em motores a diesel, sistemas hidráulicos, pneumáticos, suspensão, freios e transmissão; diagnóstico eletrônico com scanners, troca de peças, solda, lubrificação e reparos em motores, caixas de câmbio e diferenciais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar limpezas em geral.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoiar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado e refrigeração, montando tubulações, realizando limpeza de equipamentos, substituindo peças e componentes sob supervisão, além de executar testes e manter o local de trabalho organizado e seguro.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – identificação e avaliação de riscos, a inspeção de instalações e equipamentos, a elaboração de programas de prevenção, a realização de treinamentos, a orientação sobre uso de EPIs e EPCs, a investigação de acidentes e a fiscalização do cumprimento de normas de segurança e saúde, visando prevenir acidentes e doenças ocupacionais e promover a segurança dos trabalhadores.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – condução de caminhões para coleta e transporte de resíduos de caixas estacionárias; operação de poliguindaste; cumprimento de rotas e prazos; zelar pelo veículo e segurança.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Impressor de Serigrafia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de serigrafia em tecidos e papéis, cortes de tecidos, preparação de telas, equipamentos e materiais para impressões gráficas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prospectar, negociar e fechar negócios remotamente, utilizando canais como telefone, WhatsApp, e-mail e videoconferências, diretamente do escritório ou central de atendimento.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – comercializa produtos e serviços diretamente em residências ou escritórios, responsável por planejar metas, demonstrar produtos via catálogo e realizar o pós-venda, esta ocupação inclui títulos como vendedor de consórcio, livros, planos de saúde e porta a porta

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços, tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns e depósitos, fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques, distribuem produtos e materiais a serem expedidos, organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

8 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Morro da Liberdade, Betânia, São Lázaro, Nova Floresta, Terra Nova, Mauazinho, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Cidade Nova e Alfredo Nascimento e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a limpeza, organização e conservação de ambientes, realizando tarefas como varrer, passar pano, limpar banheiros, repor materiais de higiene, recolher lixo e fazer pequenos reparos de manutenção, garantindo o bom funcionamento do local.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Assistente Contábil Jr

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando ensino superior em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – lançamentos contábeis; classificação de documentos; conciliações bancárias; apoio na rotina do departamento contábil e fiscal.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Instalador de Rede de Telefonia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos (caminhões, vans), garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência (notas fiscais) e expedição de itens.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no plantio, trato e manejo de árvores ornamentais e plantas, incluindo podas, adubação, irrigação, combate a pragas, preparo do solo e limpeza de áreas verdes.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na limpeza, conservação e manutenção básica de ambientes residenciais, comerciais ou industriais. Suas principais funções incluem varrer, passar pano, higienizar banheiros, remover lixo, repor materiais de consumo (papel, sabão) e realizar pequenos reparos como trocar lâmpadas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na execução de serviços operacionais, coleta e destinação de resíduos; separar, acondicionar e movimentar resíduos, conforme orientação e normas ambientais; apoiar nas atividades de conservação, limpeza e organização das áreas operacionais; auxiliar no carregamento, descarregamento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – levantamento de perigos e riscos de atividades;​ elaboração e revisão de instrução de trabalho;​ verificação de checklist e inspecionar máquinas, equipamentos e instalações; ​orientar os colaboradores sobre normas de segurança e uso correto de EPIs;​ elaborar relatórios, mapas de risco e documentos técnicos;​ investigar acidentes de trabalho e propor medidas preventivas;​ promover treinamentos, palestras e campanhas de segurança; acompanhar programas de prevenção, como PPRA/PGR e PCMSO.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em departamento pessoal, conhecimento em Pacote Office e possuir documentação completa;

Atividades – apoiar as rotinas administrativas do setor de meio ambiente; organizar, controlar e arquivar documentos ambientais, licenças e relatórios técnicos; auxiliar na contratação de pessoas e gerir documentos de departamento pessoal;​ elaborar planilhas, relatórios e controles administrativos​; dar suporte na gestão de resíduos, coleta seletiva e indicadores ambientais; controlar envio e recebimento de documentos junto a órgãos ambientais e fornecedores.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 11, Carteira Nacional de Habilitação categoria B e possuir documentação completa;

Atividades – operar empilhadeira para movimentação de materiais, cargas e produtos; ​realizar carregamento e descarregamento de caminhões; armazenar materiais em locais apropriados conforme procedimentos operacionais; ​abastecer linhas de produção e áreas operacionais quando necessário; organizar estoque e auxiliar no controle de armazenagem; identificar necessidades de manutenção preventiva e corretiva do equipamento; zelar pela conservação e limpeza da empilhadeira; ​auxiliar em inventários e contagem de materiais; ​Preencher check lists, relatórios e controles operacionais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Veículos Pesados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D, experiência com poliguindaste, rollon e possuir documentação completa;

Atividades – conduzir veículos equipados com poliguindaste e sistema roll-on/roll-off; ​realizar coleta, transporte e descarte de resíduos, caçambas e containers; operar equipamentos hidráulicos para carga e descarga de caçambas; ​executar movimentação e posicionamento de containers e equipamentos; inspecionar diariamente o veículo e os equipamentos antes das operações; preencher checklist, relatórios de viagem e controles operacionais; ​garantir o correto acondicionamento e transporte das cargas; ​cumprir rotas, cronogramas e procedimentos operacionais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Supervisor Operacional

Escolaridade – ensino superior completo em Meio Ambiente;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – supervisionar equipes e atividades operacionais e administrativas ligadas ao meio ambiente; ​acompanhar a execução de programas e procedimentos ambientais; ​monitorar coleta, segregação, armazenamento e destinação de resíduos; ​realizar inspeções ambientais em áreas operacionais; acompanhar indicadores ambientais e elaborar relatórios de desempenho; ​identificar não conformidades e apoiar na implementação de ações corretivas e preventivas; ​controlar documentação ambiental, licenças e registros operacionais; ​promover orientações e treinamentos sobre práticas ambientais e sustentabilidade; ​apoiar auditorias internas e externas relacionadas ao sistema de gestão ambiental; ​acompanhar fornecedores e empresas terceirizadas quanto aos requisitos ambientais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 12 e possuir documentação completa;

Atividades – operar equipamentos de prensagem, beneficiamento, compactação, desmontagem, ferramentas manuais de descaracterização de resíduos/peças/materiais para garantir o bom funcionamento da área; atuar com manuseio de resíduos, organização e limpeza das áreas de atuação; realizar o check-list diário de máquinas e equipamentos; realizar carregamento de madeira e restos de material de construção em equipamentos roll-on / brooks; auxiliar a equipe de coleta no preenchimento e conferência da documentação de coleta, entre outras atividades relacionadas à função.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Artífice de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 35, PEMT plataforma e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montagem de eletrocalhas, leitos e tubulações leves e pesadas; apoio em serviços de manutenção predial diverso; instalações e adequações conforme demandas; organização e limpeza da área de trabalho.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Técnico de Rede de Dados

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 35, PEMT plataforma e possuir documentação completa;

Atividades – leitura de projetos; fechamento de rack; isntalação e conexão de distribuidores ópticos; teste e certificação de rede.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Técnico de Rede de Dados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 35, PEMT plataforma e possuir documentação completa;

Atividades – teste e certificação de rede; cabeamento e infraestrutura; suporte e manutenção na instalação da rede de dados; apoio na identificação e solução de problemas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar Mecânico de Refrigeração presta apoio técnico aos mecânicos de refrigeração, auxiliando em tarefas como instalação, manutenção (preventiva e corretiva) e reparo de sistemas de refrigeração e climatização, tanto residenciais quanto industriais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Soldador Eletrodo – MIG

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Soldador Eletrodo – TIG

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar soldagem por meio do processo tig, solda a arco elétrico entre um eletrodo não consumível, atuar em manutenções preventivas e corretivas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – higienização de espaços, descarte de resíduos, reposição de materiais, pequenos reparos e suporte operacional.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliar os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias, demonstrar seu funcionamento; informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço; prestar serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias; abastecimento de veículos; e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B, curso de NR 11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pelas movimentações de produtos nas estruturas; separação de pedidos, carga e descarga diversas; recebimentos, expedição bem como organização do armazém; armazenagem dos produtos, utilizando a empilhadeira, conforme as normas de segurança da empresa.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Operações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carga e descarga dos veículos, suporte na conferência de produtos, bem como organização do armazém e auxílio nos inventários.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Conferente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar conferência de carregamentos e pedidos, verificando documentos quanto à quantidade, tipo de produto e destino; conferir carregamentos de produtos, observando as especificações do documento (quantidade, tipo de produto, destino etc.); monitorar as condições de uso dos pallets na área; prestar suporte nas atividades de inventário.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Eletricista, NR 10, NR 35, experiência na área Industrial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office, experiência em clínica médica e possuir documentação completa;

Atividades – dar suporte à gestão da empresa, cuidando da organização de documentos, atendimento ao público, controle de agendas e preenchimento de planilhas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Transporte de Passageiros, Direção Defensiva e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o transporte coletivo regular ou de fretamento de passageiros em rodovias, estradas e viagens intermunicipais ou interestaduais.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar, carregar e descarregar mercadorias de caminhões ou outros veículos, garantindo a organização do estoque e o manuseio seguro dos produtos.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias, carregando e descarregando veículos (caminhões, vans), garantindo a segurança e integridade dos produtos e auxiliando na organização do estoque, separação, conferência (notas fiscais) e expedição de itens.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria D e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir cargas, transportar cargas, realizar inspeções e reparos básicos no veículo e comunicar-se em tempo real com os superiores, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atuar como um parceiro estratégico do cliente, indo muito além da venda tradicional; diagnosticar necessidades, tirar dúvidas e oferecer soluções personalizadas para resolver um problema real.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria, disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – monitorar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, garantindo que apenas pessoas autorizadas entrem; zelar pela segurança do local, fiscalizando dependências, monitorando câmeras e alarmes, e acionando autoridades em caso de irregularidades.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor(a)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com vendas em clínicas e possuir documentação completa;

Atividades – atender clientes, apresentar e demonstrar produtos, conduzir negociações e fechar vendas.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD’s) – 12

10 vagas – Atendente de Lanchonete – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma cordial, clara e eficiente; prestar informações sobre produtos, serviços e procedimentos; esclarecer dúvidas e orientar os clientes conforme suas necessidades.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Agente de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – higienização, organização e conservação de ambientes internos e externos, como escritórios, hospitais e áreas comuns; varrer, lavar, tirar o pó, limpar banheiros, remover lixo e repor materiais de higiene, garantindo saúde e bem-estar.

Disponível até 28/05/2026 ou encerramento da vaga

Leia mais:

VÍDEO: Acidente entre ônibus e “Amarelinho” deixa feridos em Manaus