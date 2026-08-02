Polícia

Manaus (AM) – Uma mãe atípica denunciou ter sido agredida por outra mulher na tarde de sábado (1º), em um espaço infantil localizado dentro do Amazonas Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo o relato da vítima, a confusão começou após o filho dela, uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sofrer uma crise enquanto brincava no local.

Durante a crise, o menino acabou atingindo outra criança que também utilizava o brinquedo. Segundo a mulher, a mãe da outra criança reagiu agredindo-a fisicamente.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mulher aparece chorando e mostra marcas que, segundo ela, foram provocadas durante a agressão.

“Eu peço ajuda. O Miguel teve uma crise dentro do brinquedo e a mãe da criança me agrediu todinha. Olha como eu estou, gente”, disse na gravação.

Shopping acionou segurança e autoridades

Em nota, o Amazonas Shopping informou que registrou uma ocorrência envolvendo clientes na área de um parque infantil.

Segundo o empreendimento, a equipe de segurança atuou imediatamente, seguindo os protocolos internos para conter a situação. Os envolvidos foram encaminhados para o espaço de atendimento do shopping e as autoridades competentes foram acionadas.

Nota do Amazonas Shopping

Em nota, o shopping informou:

“O Amazonas Shopping informa que registrou uma ocorrência envolvendo clientes na área de um parque infantil. A equipe de segurança do empreendimento agiu prontamente, realizou os protocolos internos, conteve a situação e conduziu os envolvidos para o espaço de atendimento, além de acionar as autoridades competentes. O shopping lamenta a situação e segue à disposição para colaborar com as apurações, reforçando seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos clientes.”

Caso deve ser investigado

A vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO) e o caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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