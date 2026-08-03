Execução

Vítima foi perseguida e assassinada no Centro de Várzea Alegre, no Ceará. Suspeito fugiu e é procurado pela polícia.

Várzea Alegre (CE) – Um homem foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (2), nas proximidades da Praça da Lagoa, no Centro de Várzea Alegre, no interior do Ceará. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região.

Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima se envolveu em uma discussão dentro de uma loja de conveniência com um homem conhecido como “Zé Ivan”.

Suspeito teria ameaçado a vítima antes do crime

Ainda conforme a Polícia Militar, durante a briga, o suspeito teria ameaçado a vítima de morte antes de deixar o estabelecimento. O homem saiu correndo para tentar escapar.

Pouco tempo depois, Zé Ivan retornou ao local, exibiu uma arma de fogo para as pessoas que estavam na conveniência e saiu novamente.

Minutos depois, a vítima foi encontrada morta na Travessa Dona Lili, atingida por disparos de arma de fogo.

Esposa encontrou a vítima sem vida

Uma familiar da vítima relatou que ouviu os tiros e saiu à procura do companheiro. Ao chegar à Travessa Dona Lili, encontrou o homem já sem sinais vitais.

Polícia investiga o homicídio

De acordo com a Polícia Militar, tanto a vítima quanto o principal suspeito possuem antecedentes criminais. O homem morto respondia por tráfico de drogas, enquanto o suspeito já é investigado por outro homicídio.

Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada, e a motivação do crime segue sob investigação.

A Polícia Civil do Ceará apura o caso e realiza diligências para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

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