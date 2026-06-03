Um filhote de gorila nasceu após uma rara cesariana de emergência realizada no Zoológico Woodland Park, em Seattle, no dia 24 de maio. O procedimento garantiu o nascimento de um macho saudável e entrou para a história da instituição por ser a primeira cesariana registrada entre os 17 partos de gorilas já realizados no local.
Casos semelhantes são extremamente raros. Segundo o zoológico, menos de uma dúzia de cesarianas em gorilas foi registrada em todo o mundo.
Cesariana foi necessária após complicações na gestação
A mãe do filhote, Olympia, uma gorila-das-terras-baixas-ocidentais, passou por um ultrassom de rotina que identificou complicações na reta final da gestação.
De acordo com o diretor de Saúde Animal do Woodland Park, Dr. Tim Storms, a equipe precisou agir rapidamente após a análise dos exames.
“Tomamos a decisão crucial de anestesiar Olympia e chamar uma equipe de consultores médicos para avaliar o feto e determinar a melhor intervenção”, explicou o veterinário.
Exames indicaram trabalho de parto improdutivo
Após ser anestesiada, Olympia foi levada de ambulância ao hospital veterinário do zoológico. No local, um novo ultrassom revelou redução do líquido amniótico e dilatação incompleta do colo do útero.
Os resultados indicavam que a gorila não conseguiria dar à luz naturalmente.
“Isso significava que Olympia não conseguiria dar à luz sem nossa ajuda, então tomamos a decisão crucial de realizar o parto por cesariana”, afirmou Storms.
Equipe médica especializada participou do parto
Além dos veterinários do zoológico, o procedimento contou com uma equipe obstétrica voluntária especializada em partos humanos. Os profissionais atuaram em conjunto para garantir a segurança da mãe e do filhote.
A mesma equipe médica que participou da cirurgia normalmente realiza atendimentos obstétricos em humanos, o que tornou a operação ainda mais singular.
Espécie possui gestação de oito meses e meio
Olympia já é mãe de outro filhote. A espécie gorila-das-terras-baixas-ocidentais apresenta um período de gestação de aproximadamente oito meses e meio.
Os filhotes costumam nascer com cerca de 1,8 quilo e dependem intensamente dos cuidados maternos nos primeiros meses de vida.
O nascimento é considerado uma importante conquista para os esforços de conservação e manejo da espécie em zoológicos ao redor do mundo.
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