Zoologico

Procedimento inédito no Zoológico Woodland Park garantiu o nascimento de um filhote macho após complicações na gestação

Um filhote de gorila nasceu após uma rara cesariana de emergência realizada no Zoológico Woodland Park, em Seattle, no dia 24 de maio. O procedimento garantiu o nascimento de um macho saudável e entrou para a história da instituição por ser a primeira cesariana registrada entre os 17 partos de gorilas já realizados no local.

Casos semelhantes são extremamente raros. Segundo o zoológico, menos de uma dúzia de cesarianas em gorilas foi registrada em todo o mundo.

Bebê Gorila nasce por cesariana no Zoológico Woodland Park. Existem menos de meia dúzia de casos de cesarianas em gorilas. • Reprodução | Nichole Hamilton/MFM Sonographer

Cesariana foi necessária após complicações na gestação

A mãe do filhote, Olympia, uma gorila-das-terras-baixas-ocidentais, passou por um ultrassom de rotina que identificou complicações na reta final da gestação.

De acordo com o diretor de Saúde Animal do Woodland Park, Dr. Tim Storms, a equipe precisou agir rapidamente após a análise dos exames.

“Tomamos a decisão crucial de anestesiar Olympia e chamar uma equipe de consultores médicos para avaliar o feto e determinar a melhor intervenção”, explicou o veterinário.

Exames indicaram trabalho de parto improdutivo

Após ser anestesiada, Olympia foi levada de ambulância ao hospital veterinário do zoológico. No local, um novo ultrassom revelou redução do líquido amniótico e dilatação incompleta do colo do útero.

Os resultados indicavam que a gorila não conseguiria dar à luz naturalmente.

“Isso significava que Olympia não conseguiria dar à luz sem nossa ajuda, então tomamos a decisão crucial de realizar o parto por cesariana”, afirmou Storms.

Equipe médica especializada participou do parto

Além dos veterinários do zoológico, o procedimento contou com uma equipe obstétrica voluntária especializada em partos humanos. Os profissionais atuaram em conjunto para garantir a segurança da mãe e do filhote.

A mesma equipe médica que participou da cirurgia normalmente realiza atendimentos obstétricos em humanos, o que tornou a operação ainda mais singular.

Espécie possui gestação de oito meses e meio

Olympia já é mãe de outro filhote. A espécie gorila-das-terras-baixas-ocidentais apresenta um período de gestação de aproximadamente oito meses e meio.

Os filhotes costumam nascer com cerca de 1,8 quilo e dependem intensamente dos cuidados maternos nos primeiros meses de vida.

O nascimento é considerado uma importante conquista para os esforços de conservação e manejo da espécie em zoológicos ao redor do mundo.

Leia mais:

Bebê gorila nasce prematura após cesariana de emergência