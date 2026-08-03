EDUCAÇÃO

Seleção terá oportunidades para professores, pedagogos e profissionais de apoio, com vagas para Manaus e municípios do interior.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) anunciou, nesta segunda-feira (3), a realização de um concurso público com 7.862 vagas para reforçar o quadro de servidores da rede estadual de ensino.

O certame será destinado a professores, pedagogos e profissionais de apoio à educação, com oportunidades para Manaus e municípios do interior do Amazonas. Além disso, a seleção representa uma tentativa de ampliar o quadro efetivo da rede estadual e reduzir a necessidade de contratações temporárias.

O edital, com informações sobre inscrições, salários, cronograma e etapas da seleção, ainda será divulgado posteriormente.

Concurso da Seduc-AM em números:

• 7.862 vagas no total

• 6.422 vagas para professores

• 433 vagas para pedagogos

• 1.007 vagas para profissionais de apoio específico à educação

• 2.622 vagas destinadas a Manaus

• 5.240 vagas para municípios do interior

A maior parte das oportunidades será para o cargo de professor. Ao todo, serão 6.422 vagas, sendo 2.216 para Manaus e 4.206 para o interior. Além disso, as oportunidades incluem jornadas de 20 horas, 20 horas para a Educação Escolar Indígena e 40 horas.

Já para o cargo de pedagogo, serão ofertadas 433 vagas, com 120 destinadas à capital e 313 aos municípios do interior. Da mesma forma, as vagas contemplam jornadas de 20 horas, 20 horas para Educação Escolar Indígena e 40 horas.

Por outro lado, o concurso também contará com 1.007 vagas para profissionais de apoio específico à educação, sendo 286 para Manaus e 721 para o interior.

Áreas disponíveis

Além das vagas para professores e pedagogos, o concurso terá oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.

No nível superior, serão ofertados cargos como:

• Assistente social

• Bibliotecário

• Contador

• Engenheiro

• Estatístico

• Nutricionista

• Psicólogo

Já no nível médio, haverá vagas para:

• Assistente técnico

• Assistente técnico indígena

Por fim, no nível fundamental, as oportunidades serão para:

• Merendeiro

• Merendeiro indígena

Segundo o secretário de Educação, Jander Lasmar, o concurso representa um avanço para fortalecer a rede estadual e ampliar o número de servidores efetivos.

“É um momento importante, um momento que as pessoas estão aguardando. Estamos fazendo todo o possível para que esse processo aconteça de maneira célere, aberta e transparente”, afirmou.

O anúncio do concurso já havia sido antecipado pelo governador Roberto Cidade no dia 23 de julho. Dessa forma, a confirmação oficial da seleção marca a retomada dos concursos para a rede estadual de ensino após o encerramento da validade do último certame, realizado em 2018.

Com isso, o Governo do Amazonas pretende ampliar a estrutura das escolas da capital e do interior, garantindo mais profissionais para atender à demanda da educação pública.

A Seduc-AM informou, por fim, que as próximas etapas do concurso serão divulgadas posteriormente, incluindo o lançamento do edital, período de inscrições e demais detalhes da seleção.

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