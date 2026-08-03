A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) anunciou, nesta segunda-feira (3), a realização de um concurso público com 7.862 vagas para reforçar o quadro de servidores da rede estadual de ensino.
O certame será destinado a professores, pedagogos e profissionais de apoio à educação, com oportunidades para Manaus e municípios do interior do Amazonas. Além disso, a seleção representa uma tentativa de ampliar o quadro efetivo da rede estadual e reduzir a necessidade de contratações temporárias.
O edital, com informações sobre inscrições, salários, cronograma e etapas da seleção, ainda será divulgado posteriormente.
Concurso da Seduc-AM em números:
• 7.862 vagas no total
• 6.422 vagas para professores
• 433 vagas para pedagogos
• 1.007 vagas para profissionais de apoio específico à educação
• 2.622 vagas destinadas a Manaus
• 5.240 vagas para municípios do interior
A maior parte das oportunidades será para o cargo de professor. Ao todo, serão 6.422 vagas, sendo 2.216 para Manaus e 4.206 para o interior. Além disso, as oportunidades incluem jornadas de 20 horas, 20 horas para a Educação Escolar Indígena e 40 horas.
Já para o cargo de pedagogo, serão ofertadas 433 vagas, com 120 destinadas à capital e 313 aos municípios do interior. Da mesma forma, as vagas contemplam jornadas de 20 horas, 20 horas para Educação Escolar Indígena e 40 horas.
Por outro lado, o concurso também contará com 1.007 vagas para profissionais de apoio específico à educação, sendo 286 para Manaus e 721 para o interior.
Áreas disponíveis
Além das vagas para professores e pedagogos, o concurso terá oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.
No nível superior, serão ofertados cargos como:
• Assistente social
• Bibliotecário
• Contador
• Engenheiro
• Estatístico
• Nutricionista
• Psicólogo
Já no nível médio, haverá vagas para:
• Assistente técnico
• Assistente técnico indígena
Por fim, no nível fundamental, as oportunidades serão para:
• Merendeiro
• Merendeiro indígena
Segundo o secretário de Educação, Jander Lasmar, o concurso representa um avanço para fortalecer a rede estadual e ampliar o número de servidores efetivos.
“É um momento importante, um momento que as pessoas estão aguardando. Estamos fazendo todo o possível para que esse processo aconteça de maneira célere, aberta e transparente”, afirmou.
O anúncio do concurso já havia sido antecipado pelo governador Roberto Cidade no dia 23 de julho. Dessa forma, a confirmação oficial da seleção marca a retomada dos concursos para a rede estadual de ensino após o encerramento da validade do último certame, realizado em 2018.
Com isso, o Governo do Amazonas pretende ampliar a estrutura das escolas da capital e do interior, garantindo mais profissionais para atender à demanda da educação pública.
A Seduc-AM informou, por fim, que as próximas etapas do concurso serão divulgadas posteriormente, incluindo o lançamento do edital, período de inscrições e demais detalhes da seleção.
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