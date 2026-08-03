Saúde

SES-AM leva mamografias e ultrassonografias a novos pontos de atendimento durante o mês de agosto.

Manaus (AM) – As Carretas da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) ampliam a oferta de exames especializados e chegam a novos pontos de atendimento em Manaus e Manacapuru a partir do mês de agosto. A iniciativa fortalece o acesso da população aos serviços de diagnóstico por imagem e integra a estratégia do Governo do Amazonas para descentralizar a assistência e reduzir o tempo de espera por exames de imagem.

Em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a unidade móvel inicia os atendimentos nesta segunda-feira (03/08) e permanecerá no município até o dia 07 de agosto. Os exames serão realizados na ESCOLA ESTADUAL VIRGÍLIA ALEXANDRE MADDY, localizado na rua Gáspar Fernandes, n° 610, bairro Aparecida.

Na capital, outra Carreta da Saúde está na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Rodrigues Tapajós, localizada na rua Goiânia, nº 701, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. A ação integra a programação do Governo Presente e seguirá até o dia 10 de agosto, ofertando exames de mamografia e ultrassonografia.

O secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, destaca que as unidades móveis fazem parte da estratégia do Governo do Amazonas para ampliar a oferta de exames e facilitar o atendimento em diferentes regiões.

“Nosso objetivo é fazer a saúde chegar mais perto de quem precisa. Com as Carretas, levamos exames para diferentes pontos, facilitamos o diagnóstico e damos mais agilidade ao cuidado. É uma estratégia que amplia a capacidade de atendimento da rede e, principalmente, traz mais comodidade para o cidadão”, afirmou o secretário.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Estão disponíveis exames de mamografia e ultrassonografias de abdômen total, abdômen superior, tireoide, aparelho urinário, próstata via abdominal, além de ultrassonografias transvaginal e pélvica.

Os exames de ultrassonografia são destinados a pacientes adultos que já passaram por atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e possuem encaminhamento emitido pelo Complexo Regulador do Amazonas.

A mamografia, por sua vez, é ofertada sem necessidade de encaminhamento para mulheres com 40 anos ou mais, ampliando o acesso ao rastreamento do câncer de mama e contribuindo para o diagnóstico precoce da doença.

Tomografias

Além das unidades móveis de mamografia e ultrassonografia, a SES-AM mantém duas Carretas de Tomografia em funcionamento na Região Metropolitana de Manaus. As estruturas estão instaladas no Hospital Geral de Manacapuru e no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, prestando suporte diagnóstico às unidades hospitalares de referência.

As carretas ampliam a capacidade de realização de exames de imagem, garantindo mais agilidade no atendimento aos pacientes e fortalecendo a assistência especializada nos municípios atendidos.

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