Polêmica

Caso bizarro ocorreu na última segunda-feira (1º) durante apresentação de artes marciais; falta de barreiras de proteção no palco facilitou o acidente.

Uma cena bizarra e assustadora que parece saída de um filme de ficção científica ganhou as redes sociais nesta semana. Durante uma apresentação artística pública, um robô humanoide que usava uma peruca azul acabou acertando um chute em cheio no abdômen de uma criança que acompanhava a performance bem perto do palco. O caso aconteceu na última segunda-feira (1º).

O androide estava programado para realizar uma coreografia misturando dança e golpes de artes marciais. Em determinado momento da exibição, a máquina se deslocou em direção à borda do palco. Como o local não possuía nenhum tipo de cordão de isolamento, grade ou barreira física para delimitar a distância do público, várias crianças se aproximaram para olhar de perto. Foi quando o robô desferiu o golpe que jogou um menino direto no chão.

A criança caiu demonstrando bastante dor na região da barriga. Assustada, a mãe do garoto correu para prestar os primeiros socorros e, logo em seguida, registrou uma queixa formal contra os organizadores do evento devido à falta de estrutura de proteção.

O vídeo viralizou rapidamente e se tornou um dos assuntos mais comentados e compartilhados nas redes sociais chinesas, dividindo a opinião dos internautas.

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