Desabafo

Após ter o endereço vazado na internet, criador de conteúdo de 31 anos diz viver sob vigília de carros suspeitos e teme pela saúde da mãe, que se recupera de um AVC.

O influenciador digital Mayk Leão, de 31 anos, que recentemente virou o centro das atenções na internet após relatar ter visto um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) , usou suas redes sociais nesta quarta-feira (3) para fazer um desabafo dramático. Chorando e visivelmente abalado, o criador de conteúdo revelou estar vivendo um verdadeiro inferno pessoal após internautas descobrirem o endereço de sua residência. Ele denunciou que pessoas estão invadindo sua propriedade sem autorização e que carros com vidros escuros cercam o local.

Abalado psicologicamente com a repercussão e os ataques de haters após o relato do fenômeno, Mayk informou que perdeu totalmente a privacidade dentro do próprio lar e que teme por sua integridade física. O medo é tamanho que o influenciador precisou pedir ajuda familiar e já planeja abandonar o imóvel.

“Estou com muito medo. Tem gente que diz que é mentira, que inventei [sobre o OVNI]. Tem gente em tudo o que é canto. Tive que ligar para os meus pais virem me proteger porque não posso mais ficar sozinho, não dá. Eu vou ter que deixar minha própria casa, meus bichinhos, vou ter que fugir”, desabafou.

Além do pânico por sua segurança, o criador de conteúdo demonstrou profunda preocupação com o estado de saúde de sua mãe. Segundo ele, ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há apenas um mês. Mayk teme que a gravidade da situação e o estresse na residência causem uma piora ou uma nova crise nela.

“Tem um monte de gente aqui sem se identificar, em carros escuros. Eu não sei o que vão fazer comigo. Não posso nem deixar meus bichinhos livres mais. Estou horrorizado dentro de minha própria casa. Nunca fui tão violado em toda a minha vida”, declarou o jovem em meio a lágrimas.

Devido ao cerco e à superexposição após o conteúdo sobre a aparição misteriosa viralizar na internet, Mayk Leão anunciou uma medida drástica: ele cortou relações com os veículos de comunicação e avisou que não concederá mais entrevistas gratuitas. Caso portais ou canais de TV insistam em colher depoimentos, ele informou que passará a cobrar uma taxa de R$ 1.000 por profissional de imprensa.

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