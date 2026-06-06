IMAGENS IMPRESSIONANTES

Estrutura havia sido interditada um dia antes por risco de queda. Vídeo mostra o momento do desabamento que deixou quatro feridos, dois deles em estado grave.

Um vídeo registrou o momento em que a Ponte Frei Paolino Baldassari desabou na noite desta sexta-feira (5), em Sena Madureira, no interior do Acre. O acidente deixou quatro pessoas feridas, sendo duas em estado grave.

As imagens mostram pedestres atravessando a ponte mesmo após a interdição. Em seguida, parte da estrutura cedeu e arrastou as vítimas.

📲 Receba as principais notícias do dia no WhatsApp. Entre no canal do Portal EM TEMPO

O governo interditou a ponte na quinta-feira (4) após identificar risco de desabamento. No entanto, algumas pessoas continuaram acessando o local. A estrutura havia sido inaugurada há cerca de dois anos e meio e custou mais de R$ 36 milhões.

Quem são os feridos

As vítimas identificadas são:

Edinaldo Muniz, 54 anos — juiz aposentado que fazia uma transmissão ao vivo no momento do acidente. Ele sofreu traumatismo craniano e lesões internas. Por isso, a equipe médica o transferiu para Rio Branco em estado grave.

— juiz aposentado que fazia uma transmissão ao vivo no momento do acidente. Ele sofreu traumatismo craniano e lesões internas. Por isso, a equipe médica o transferiu para Rio Branco em estado grave. Antônio Morais Lima Filho, 36 anos — sofreu múltiplos traumas e permanece em estado gravíssimo.

— sofreu múltiplos traumas e permanece em estado gravíssimo. Edinei Muniz, 51 anos — irmão de Edinaldo. Ele teve fraturas, mas apresenta quadro estável. Além disso, a equipe médica também o transferiu para Rio Branco.

— irmão de Edinaldo. Ele teve fraturas, mas apresenta quadro estável. Além disso, a equipe médica também o transferiu para Rio Branco. Weverton Murieta, 34 anos — sofreu escoriações e ferimentos leves. Atualmente, ele segue internado em observação.

‘Parecia um tremor de terra’

O desabamento assustou moradores que estavam próximos ao local. Muitos relataram ter ouvido um forte estrondo antes de perceber a queda da estrutura.

O influenciador Raynery Santos da Cunha fazia compras em uma farmácia quando ouviu o barulho.

“Ouvi um barulho muito forte, parecia até um tremor de terra. Logo depois, começaram a dizer que a ponte tinha caído. Então corri para o local e iniciei uma transmissão ao vivo”, relatou.

Ponte já apresentava rachaduras

Ponte de R$ 36 milhões desaba e deixa feridos no Acre

pic.twitter.com/KpYoytbfe6 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 6, 2026

Antes do acidente, o vereador Maycon Moreira divulgou um vídeo que mostrava rachaduras e frestas entre blocos de concreto da estrutura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 60% da ponte desabou. Em seguida, equipes do Samu, da Polícia Militar e moradores iniciaram o resgate das vítimas.

Além disso, ambulâncias de municípios vizinhos reforçaram o atendimento aos feridos.

Estrutura custou R$ 36 milhões

A Ponte Frei Paolino Baldassari possui 232 metros de extensão e liga bairros e distritos ao Centro de Sena Madureira.

O governo concluiu a obra após quase dois anos de construção e inaugurou a estrutura há cerca de dois anos e meio. Além disso, o investimento ultrapassou R$ 36 milhões.

Agora, as autoridades investigam as causas do desabamento. Enquanto isso, moradores cobram explicações sobre a queda da ponte.

A estrutura recebeu o nome de Frei Paolino Baldassari, religioso que chegou ao Acre em 1954 e se tornou uma das figuras mais importantes da história de Sena Madureira.

Leia mais

Estudante da Ufam morre após sofrer traumatismo craniano em acidente em ponte de Parintins