MANIFESTAÇÃO DE FÉ

Fiéis de diversas igrejas, caravanas do interior e famílias participaram da caminhada marcada por oração, louvor e manifestações religiosas.

Uma multidão tomou as ruas de Manaus neste sábado (6) durante a 32ª edição da Marcha para Jesus. Com o tema “Clamor por Manaus, Amazonas e Brasil”, o evento reuniu fiéis de diversas igrejas evangélicas, caravanas de municípios do interior e famílias em um dos maiores atos públicos de fé da região Norte.

A caminhada percorreu ruas da capital amazonense em um percurso marcado por momentos de oração, louvor e manifestações religiosas. Durante mais de três horas, os participantes seguiram em clima de celebração e adoração.

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Até a publicação desta reportagem, a organização não havia divulgado números oficiais sobre a quantidade de participantes. Ainda assim, a movimentação reuniu uma multidão ao longo do trajeto.

Caravanas e famílias participaram da caminhada

Além dos moradores de Manaus, a Marcha para Jesus recebeu caravanas de diferentes municípios do Amazonas. Grupos religiosos, jovens, crianças e famílias participaram da mobilização, considerada uma das principais manifestações cristãs do estado.

Promovido pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), o evento integra o calendário oficial de Manaus e ocorre anualmente com a participação de milhares de fiéis.

Oração por Manaus, Amazonas e Brasil

Neste ano, o tema escolhido foi “Clamor por Manaus, Amazonas e Brasil”. Ao longo do percurso, os participantes fizeram orações em favor das famílias, da paz, da saúde e da prosperidade da população.

A programação também contou com momentos de louvor e apresentações voltadas ao público cristão, reforçando o caráter religioso da mobilização.

Com forte participação popular, a Marcha para Jesus voltou a ocupar as principais vias da capital amazonense e reafirmou sua posição como uma das maiores manifestações públicas de fé do Norte do país.

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