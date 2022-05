Fametro oferece serviços de beleza e atendimento psicológico para mães na Cachoeirinha

Manaus (AM) – A Fametro Cachoeirinha, na Avenida Castelo Branco, oferecerá diversos serviços gratuitos para as mães dos alunos e das comunidades na zona Sul de Manaus, neste sábado (21), das 9h até 12h. O evento ainda faz parte das comemorações do Dia das Mães e contará com café da manhã, apresentação de coral e homenagens dos alunos.

De acordo com o gestor da unidade, professor Alberto Bezerra, serão oferecidos serviços de embelezamento da Mary Kay, atendimentos e roda de conversa com alunos de psicologia, além de orientação jurídica.

“Todos os cursos vão participar deste evento em homenagem às mães. A clínica de psicologia estará funcionando para atendimentos particulares e os alunos também vão organizar um bate-papo com temática sobre a família para quem quiser participar”, explica. “A turma de Psicologia também vai preparar uma sala para atividades com as crianças, enquanto as mães participam da programação”, destaca Bezerra.

As atividades serão realizadas no auditório e no Hall da unidade Fametro Cachoeirinha. “Um coral montado pelos alunos fará apresentações e eles também vão recitar poemas em homenagem às mães presentes no local”, complementa o gestor.

Ainda segundo o gestor da Fametro Cachoeirinha, a coordenação de Direito da unidade também oferecerá orientação jurídica. “A professora Mônica Picanço, coordenadora de Direito, vai atender as mães que tiverem interesse em tirar dúvidas sobre o que fazer em determinadas situações, como violência doméstica, por exemplo”, informa.

O professor Alberto Bezerra ressalta que o evento é aberto para as mães das comunidades da zona Sul da capital. “Convidamos todas as famílias que moram em comunidades próximas à unidade Cachoeirinha para prestigiar o evento”.

*Com informações da assessoria

