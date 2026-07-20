Eleição

Partidos têm até 5 de agosto para oficializar candidatos. Depois, calendário segue com registro das candidaturas, campanha e votação.

Manaus (AM) – Começa nesta segunda-feira (20) o período das convenções partidárias, uma das etapas mais importantes do calendário das eleições de 2026. Até 5 de agosto, os partidos deverão oficializar seus candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital, além de definir eventuais coligações.

Após as convenções, as legendas terão até 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral, dando início às próximas fases do processo eleitoral, que incluem a campanha, a votação, a diplomação dos eleitos e a posse em 2027.

Convenções oficializam candidatos

Durante as convenções, os partidos homologam os candidatos que disputarão as eleições, definem os números que cada concorrente utilizará nas urnas e formalizam coligações.

As informações dos candidatos serão enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex). Depois, a Justiça Eleitoral analisará se todos os requisitos legais para o registro das candidaturas foram cumpridos.

Amazonas já tem calendário definido

No Amazonas, os principais grupos políticos já divulgaram as datas de suas convenções.

O Avante Amazonas será uma das primeiras legendas a realizar o encontro estadual. A convenção está marcada para 23 de julho, às 19h, na Alameda Alphaville Leste, ao lado do Parque Gigantes da Floresta, em Manaus. O partido homologará seus candidatos e os das siglas aliadas PDT, Agir, Democracia Cristã (DC) e Federação PRD/Solidariedade.

No dia 25 de julho, MDB, PSD e Republicanos promoverão uma convenção conjunta no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste de Manaus. O evento deverá oficializar as candidaturas dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB).

Já no dia 4 de agosto, a Federação União Progressista, em conjunto com PSB e Podemos, realizará convenção na Arena Amadeu Teixeira para homologar a candidatura do governador Roberto Cidade à reeleição e a de Wilson Lima ao Senado Federal. Também serão oficializados os candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Na mesma data, o Partido Liberal (PL) promoverá sua convenção estadual, das 19h às 22h, no Dulcila Festas e Convenções, na Ponta Negra. A expectativa é que a legenda confirme Maria do Carmo como candidata ao Governo do Amazonas e Capitão Alberto Neto como candidato ao Senado.

Registro das candidaturas

Depois das convenções, os partidos terão até 15 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral.

Nessa etapa, os pedidos passarão por análise para verificar se os candidatos cumprem todos os requisitos previstos na legislação eleitoral.

Campanha começa em agosto

A propaganda eleitoral será liberada a partir de 16 de agosto, quando os candidatos poderão realizar campanha nas ruas e na internet. A propaganda gratuita no rádio e na televisão começará posteriormente, conforme o calendário oficial da Justiça Eleitoral.

Eleições serão em outubro

O primeiro turno das eleições ocorrerá em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Caso seja necessário, o segundo turno para presidente e governador será realizado em 25 de outubro.

Diplomação e posse

A diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá até 19 de dezembro, nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As posses serão realizadas em 2027. O presidente da República tomará posse em 5 de janeiro, os governadores em 6 de janeiro, e os senadores, deputados federais, estaduais e distritais em 1º de fevereiro.

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