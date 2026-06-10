Força política

Encontro contou com mais de 800 apoiadores voluntários e a participação do ex-governador Wilson Lima e do ex-vice-governador Tadeu de Souza.

O segundo vice-presidente do União Brasil no Amazonas e pré-candidato a deputado estadual Marcellus Campêlo participou, na noite de terça-feira (9), de reunião com mais de 800 lideranças comunitárias da capital e interior, apoiadores e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

O encontro, realizado em uma casa de eventos no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, contou com a participação do ex-governador Wilson Lima, pré-candidato ao Senado, do ex-vice-governador Tadeu de Souza e da ex-deputada estadual Therezinha Ruiz, pré-candidatos à Câmara Federal. Todos da Federação União Progressista.

“Eu tenho certeza de que isso é só o começo de um projeto que estamos construindo a muitas mãos. Eu tenho ouvido muitas pessoas, principalmente as comunidades, as pessoas que mais precisam. Nós avançamos muito, mas ainda precisamos melhorar muita coisa na capital e no interior do estado. Em sete anos de administração como gestor, construímos políticas públicas que estavam adormecidas, como a habitacional e de saneamento, e agora é preciso garantir que avancem pra quem mais precisa”, declarou Campêlo.

Marcellus Campêlo, que é engenheiro civil e especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública, se desincompatibilizou do cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) em março deste ano, para colocar o nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado estadual.

Durante a sua gestão, Sedurb e UGPE entregaram mais de 400 obras na capital e no interior do estado, beneficiando milhões de pessoas e gerando mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. As entregas somaram cerca de R$ 2,7 bilhões de investimentos nas áreas de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura na saúde, segurança e esportes.

Entre as principais iniciativas executadas estão os programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), de Saneamento Integrado (Prosai), concluído em Maués e em andamento em Parintins, Amazonas Meu Lar, Ilumina+ e Asfalta Amazonas.

“Eu tenho muito orgulho de ter participado, nos últimos sete anos e três meses, de um governo que construiu obras estruturantes, programas impactantes que transformaram a vida das famílias. O meu reconhecimento, agradecimento e gratidão ao ex-governador Wilson Lima”, afirmou.

O ex-governador Wilson Lima destacou que Marcellus Campêlo foi um grande gestor e contribuiu muito no Governo do Estado. “Ele foi responsável por tocar obras importantes, como o Prosamin+ na Comunidade da Sharp, onde conseguimos tirar as pessoas do alagado. Conseguimos também avançar muito na política habitacional, para dar dignidade às famílias. É um dos homens mais qualificados que eu conheço”, reforçou.

Também presente no evento, o ex-vice-governador Tadeu de Souza ressaltou que Campêlo tem uma característica rara na política: de ser um técnico que está na gestão pública há mais de 20 anos. “Com o governador Wilson Lima, ele atingiu um nível técnico elevadíssimo de prestação de serviço à sociedade amazonense, uma capacidade de liderar projetos e pessoas. E ver o Marcellus representando a sociedade amazonense na Assembleia Legislativa será motivo de orgulho para todos nós”, declarou.

Leia mais:

Marcellus Campêlo visita instituto social na Zona Norte