Reunião

Instituto de Desenvolvimento Social atende famílias em vulnerabilidade

O segundo vice-presidente do União Brasil Amazonas, Marcellus Campêlo, visitou neste domingo (24) o Instituto de Desenvolvimento Social e Cidadania, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. A entidade atende famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente mães solo.

Durante o encontro, Campêlo participou de uma reunião com integrantes do instituto e ouviu demandas da comunidade.

Instituto atende famílias em vulnerabilidade social

O coordenador-geral da entidade, Kaillon Silva, explicou que o instituto desenvolve ações sociais e de cidadania, com foco no combate à insegurança alimentar.

“Nós acompanhamos cerca de 150 famílias. Os moradores do bairro Colônia Terra Nova têm uma carência muito grande de políticas públicas, principalmente na área social, por isso queremos ampliar a nossa atuação”, afirmou o coordenador.

Além disso, o instituto promove atividades voltadas ao atendimento social das famílias da comunidade.

Campêlo defende ampliação de políticas habitacionais

Durante a visita, Marcellus Campêlo defendeu a ampliação da oferta de moradia e de ações sociais destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente mães solo.

Entre 2019 e março deste ano, Campêlo esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Nesse período, os órgãos executaram programas como o Prosamin+ e o Amazonas Meu Lar.

Segundo o pré-candidato, os programas beneficiaram mais de 30 mil famílias com soluções de moradia e regularização fundiária. Em muitos casos, os imóveis foram registrados no nome das mulheres.

Habitação e infraestrutura

Campêlo afirmou que políticas habitacionais também contribuem para melhorias na infraestrutura urbana.

“É preciso que as políticas de habitação avancem no estado. Porque, quando é feita a entrega de um parque habitacional, outras políticas públicas são entregues junto, como água tratada, esgoto coletado e tratado, iluminação pública, ruas asfaltadas. A moradia digna transforma a vida das famílias e das cidades”, afirmou Campêlo.

(*) Com informações da assessoria

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