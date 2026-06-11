O Instagram liberou para usuários brasileiros uma nova funcionalidade chamada Instagram Map. A ferramenta permite compartilhar a última localização ativa com um grupo de amigos selecionados dentro do aplicativo.
Segundo a Meta, o recurso busca aproximar pessoas e fortalecer conexões na rede social. Além disso, a empresa informou que o Instagram mantém a função desativada por padrão. Dessa forma, o compartilhamento da localização só acontece quando o próprio usuário ativa a ferramenta de maneira voluntária.
Apesar de ser opcional, a novidade gerou debates nas redes sociais sobre privacidade e segurança digital. Por isso, muitos usuários procuram formas de impedir o rastreamento ou desativar a função após a ativação.
Caso a pessoa tenha habilitado o recurso e queira interromper o compartilhamento, ela pode realizar o procedimento diretamente na área de mensagens do aplicativo.
Veja como desativar o Instagram Map
- Abra o aplicativo do Instagram;
- Em seguida, toque no ícone de mensagens (Direct), localizado no canto superior direito da tela;
- Depois, acesse a opção “Mapa”;
- Na sequência, toque no ícone de configurações da funcionalidade;
- Por fim, selecione a opção “Ninguém” no campo “Quem pode ver sua localização”.
Além disso, o usuário pode alterar as configurações de privacidade sempre que desejar. Assim, consegue definir quem tem acesso à sua localização ou manter o compartilhamento totalmente desativado por meio do mesmo menu.
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