Investigação

Ex-juiz Erik Navarro Wolkart visita Daniel Vorcaro na prisão e negocia possível entrada na defesa após rejeição de duas propostas de delação pela PF e PGR.

Os bastidores da defesa de Daniel Vorcaro ganharam um novo capítulo após a aproximação do ex-juiz federal Erik Navarro Wolkart. Além disso, o ex-magistrado visitou o empresário no Complexo da Papuda e passou a negociar com a família uma possível entrada na equipe jurídica do caso.

A movimentação acontece pouco mais de um mês após a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitarem a segunda proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro. Com isso, a defesa passou a avaliar novas estratégias para tentar uma terceira negociação com os investigadores.

Segundo fontes próximas ao caso, interlocutores da família Vorcaro levaram à PF e à PGR a intenção de contratar Wolkart. Nesse cenário, o principal argumento seria a experiência dele como ex-integrante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Novo nome movimenta defesa de Vorcaro

Além de Wolkart, o criminalista Cezar Bitencourt também passou a participar das movimentações envolvendo a defesa do ex-banqueiro. No entanto, a chegada de novos nomes teria provocado desconforto entre os atuais advogados responsáveis pelo caso.

Enquanto isso, a equipe que já acompanha Vorcaro tenta manter a estratégia atual e afirma que não pretende incluir novos integrantes na defesa. Por outro lado, a família do empresário busca alternativas diante da dificuldade para avançar nas negociações com os investigadores.

Diante desse cenário, a pressão por uma solução jurídica aumentou. Afinal, Vorcaro permanece preso e as duas propostas de delação apresentadas até agora não tiveram aprovação da PF e da PGR.

Ex-juiz deixou magistratura e atua com inteligência artificial

Erik Navarro Wolkart deixou a magistratura em 2023, quando saiu do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para atuar no ensino e no uso da inteligência artificial aplicada à advocacia.

Atualmente, o ex-juiz produz conteúdos nas redes sociais sobre tecnologia, ferramentas de inteligência artificial e estratégias digitais para escritórios jurídicos. Além disso, oferece cursos voltados para profissionais da área.

Antes disso, Wolkart foi alvo de uma apuração da Corregedoria Nacional de Justiça por suspeita de atuar como coach de advogados, prática considerada incompatível com a magistratura. Após o procedimento, ele deixou o cargo.

Delações rejeitadas aumentam pressão sobre Vorcaro

As duas propostas de delação premiada apresentadas por Vorcaro foram rejeitadas pela PF e pela PGR. Segundo investigadores, os documentos entregues pelo empresário não teriam apresentado informações consideradas suficientes para justificar um acordo.

Por isso, a avaliação nos bastidores é que uma mudança na defesa só teria impacto caso Vorcaro apresente informações novas e relevantes sobre o caso.

O Banco Master passou a ser investigado após suspeitas envolvendo operações financeiras da instituição. Desde então, Daniel Vorcaro e outros envolvidos enfrentam desdobramentos judiciais.

Por fim, procurado, Erik Navarro Wolkart não comentou a possibilidade de integrar a defesa de Vorcaro.

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