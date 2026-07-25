Uma jogadora recebeu suspensão de cinco anos após uma agressão durante uma partida de futsal feminino em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na abertura do campeonato municipal. Assista ao vídeo no final da reportagem.
A atleta atingiu a cabeça de uma adversária com dois chutes enquanto ela estava caída na quadra. Além disso, ela acertou um soco em outra jogadora que tentou defender a companheira de equipe.
O caso aconteceu na última quarta-feira (22), durante a abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, no Ginásio Joaquim Gregório.
Agressões aconteceram durante partida
A confusão ocorreu no início do segundo tempo da partida entre As Resenhas e Projeto RDJ Sport Feminino.
Naquele momento, o RDJ vencia o confronto por 1 a 0. Durante uma disputa pela bola, uma atleta sofreu uma falta e caiu na quadra.
Em seguida, a jogadora adversária se levantou e acertou dois chutes na cabeça da atleta caída. Ao presenciar a agressão, outra integrante do RDJ tentou intervir, mas também recebeu um soco no rosto.
Após o episódio, árbitros, comissões técnicas e atletas entraram em quadra para controlar a situação. Com isso, a partida acabou encerrada.
Punição após julgamento
A Comissão Disciplinar Esportiva da Liga Desportiva do Eusébio analisou imagens da transmissão, súmula da arbitragem e relatos dos envolvidos antes de definir as punições.
Como resultado, a organização suspendeu a atleta agressora por cinco anos. Durante esse período, ela não poderá participar de competições organizadas pela Liga Desportiva do município.
Além disso, a comissão eliminou o time As Resenhas do campeonato e aplicou outras punições aos envolvidos na confusão.
A entidade afirmou que repudia qualquer atitude de violência dentro do esporte e reforçou que agressões físicas comprometem a segurança de atletas, arbitragem e público.
Atletas passam bem
A Prefeitura de Eusébio informou que acompanhou o atendimento da jogadora que sofreu os chutes na cabeça. A atleta recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e passa bem.
Além disso, a presidente do Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, afirmou que as duas atletas envolvidas nas agressões receberam alta e se recuperam em casa.
“É uma situação muito lamentável e que jamais gostaríamos de presenciar dentro de uma quadra esportiva”, declarou a dirigente.
O episódio gerou repercussão no futsal feminino e reacendeu o debate sobre segurança, respeito e combate à violência no esporte.
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