Violência no esporte

Atleta recebeu suspensão de cinco anos após chutar a cabeça de uma adversária caída e dar um soco em outra jogadora durante partida de futsal feminino.

Uma jogadora recebeu suspensão de cinco anos após uma agressão durante uma partida de futsal feminino em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na abertura do campeonato municipal. Assista ao vídeo no final da reportagem.

A atleta atingiu a cabeça de uma adversária com dois chutes enquanto ela estava caída na quadra. Além disso, ela acertou um soco em outra jogadora que tentou defender a companheira de equipe.

O caso aconteceu na última quarta-feira (22), durante a abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, no Ginásio Joaquim Gregório.

Agressões aconteceram durante partida

A confusão ocorreu no início do segundo tempo da partida entre As Resenhas e Projeto RDJ Sport Feminino.

Naquele momento, o RDJ vencia o confronto por 1 a 0. Durante uma disputa pela bola, uma atleta sofreu uma falta e caiu na quadra.

Em seguida, a jogadora adversária se levantou e acertou dois chutes na cabeça da atleta caída. Ao presenciar a agressão, outra integrante do RDJ tentou intervir, mas também recebeu um soco no rosto.

Após o episódio, árbitros, comissões técnicas e atletas entraram em quadra para controlar a situação. Com isso, a partida acabou encerrada.

Punição após julgamento

A Comissão Disciplinar Esportiva da Liga Desportiva do Eusébio analisou imagens da transmissão, súmula da arbitragem e relatos dos envolvidos antes de definir as punições.

Como resultado, a organização suspendeu a atleta agressora por cinco anos. Durante esse período, ela não poderá participar de competições organizadas pela Liga Desportiva do município.

Além disso, a comissão eliminou o time As Resenhas do campeonato e aplicou outras punições aos envolvidos na confusão.

A entidade afirmou que repudia qualquer atitude de violência dentro do esporte e reforçou que agressões físicas comprometem a segurança de atletas, arbitragem e público.

Atletas passam bem

A Prefeitura de Eusébio informou que acompanhou o atendimento da jogadora que sofreu os chutes na cabeça. A atleta recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e passa bem.

Além disso, a presidente do Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, afirmou que as duas atletas envolvidas nas agressões receberam alta e se recuperam em casa.

“É uma situação muito lamentável e que jamais gostaríamos de presenciar dentro de uma quadra esportiva”, declarou a dirigente.

O episódio gerou repercussão no futsal feminino e reacendeu o debate sobre segurança, respeito e combate à violência no esporte.

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