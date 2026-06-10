Passado controverso

O esloveno Slavko Vinčić afirmou ter ido por engano a uma festa onde a polícia encontrou drogas, armas e dinheiro durante uma ação em 2020.

A confirmação de Slavko Vinčić como árbitro da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 trouxe de volta um episódio polêmico de seu passado. O caso aconteceu em 2020, durante uma operação policial na Bósnia e Herzegovina.

Na ocasião, a polícia realizou uma ação em uma festa promovida em uma propriedade privada. Durante a operação, os agentes apreenderam cocaína, dez pistolas, medicamentos e cerca de 10 mil euros em dinheiro.

Além disso, os policiais conduziram Vinčić e outras pessoas presentes para prestar esclarecimentos. A investigação apontou que o árbitro estava no local no momento da ação.

Após o episódio, Vinčić afirmou à imprensa internacional que compareceu à festa por engano. Segundo ele, participaria de um encontro social e de negócios. No entanto, acabou envolvido na operação de forma inesperada.

Agora, a repercussão do caso voltou a ganhar força após sua escalação para a Copa do Mundo de 2026. Apesar do histórico, a FIFA manteve a designação do árbitro para a partida da Seleção Brasileira.

Por fim, a entidade não anunciou qualquer impedimento relacionado ao episódio. Enquanto isso, a estreia do Brasil segue mantida para a fase inicial do torneio, com a arbitragem já definida pela organização da competição.

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