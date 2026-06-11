Segurança Pública

Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil realizam fiscalização extraordinária na unidade prisional; detalhes da ação serão divulgados em coletiva.

O presídio de Parintins, no interior do Amazonas, virou alvo de uma operação contra o crime organizado nesta quinta-feira (11), às vésperas do 59º Festival Folclórico.

A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Segundo o MPAM, as equipes realizam uma fiscalização extraordinária no presídio de Parintins. Além disso, a operação integra as ações de enfrentamento ao crime organizado desenvolvidas na região.

De acordo com o órgão, os agentes buscam reunir informações que possam auxiliar investigações em andamento. Ao mesmo tempo, a força-tarefa verifica aspectos relacionados à segurança e ao funcionamento da unidade prisional.

Como a operação ainda está em andamento, o Ministério Público não divulgou detalhes sobre possíveis apreensões, irregularidades encontradas ou alvos específicos da fiscalização.

Coletiva de imprensa

O MPAM informou que apresentará os resultados da ação durante uma coletiva de imprensa marcada para as 18h desta quinta-feira.

O encontro ocorrerá na sede da Promotoria de Justiça de Parintins, localizada na Estrada Parintins-Macurany, nº 179, no Conjunto João Novo I.

Além das informações sobre a fiscalização no presídio, as autoridades também devem detalhar outras ações desenvolvidas pelas forças de segurança no município.

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