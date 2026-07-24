O investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Luciano Carvalho de Sena, de 44 anos, morreu nesta sexta-feira (24) após um confronto com suspeitos no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.
Luciano integrava o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) desde 2011. Segundo a polícia, ele acompanhava outros agentes em uma ação quando a equipe tentou abordar um veículo suspeito na rua Álvaro Maia.
Polícia apura ação que terminou com morte de investigador
Conforme o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os policiais usavam uma viatura descaracterizada durante a abordagem. No entanto, os ocupantes do veículo reagiram e iniciaram os disparos contra a equipe.
“Segundo informações, a Polícia Civil tentou supostamente abordar um veículo com suspeitos. Houve uma troca de tiros e, infelizmente, o policial civil veio a óbito nessa ocorrência”, afirmou.
Durante o confronto, um disparo atingiu o pescoço de Luciano. Logo após, os policiais retiraram o investigador da via e levaram o agente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.
Polícia busca outros envolvidos
Ainda de acordo com Daniel Vezzani, a investigação trabalha com a hipótese de três envolvidos na ação. Até o momento, os policiais prenderam um suspeito e, posteriormente, devem apresentá-lo à DEHS para os procedimentos legais.
Além disso, as forças de segurança procuram um homem e uma mulher apontados como os outros possíveis participantes do confronto.
“Estamos agora no encalço de todos os autores. Se não me falha, são três. Um deles já estaria sob a custódia da polícia e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Sequestros”, declarou o delegado.
Veículo passa por perícia
Após a troca de tiros, os policiais encontraram uma picape Amarok cinza abandonada no bairro Alvorada. Dessa forma, a equipe recolheu o veículo e iniciou os procedimentos de análise.
Segundo o delegado, os investigadores também vão avaliar outros automóveis ligados ao caso para esclarecer a dinâmica do confronto.
Enquanto isso, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) continuam as buscas pelos demais envolvidos.
Por fim, a DEHS mantém a investigação para confirmar a participação dos suspeitos e esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.
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