Operação

Suspeito de envolvimento na morte do investigador Luciano Carvalho de Sena foi localizado em Itacoatiara e morreu após confronto com equipes do Denarc e da Core.

As forças de segurança localizaram, na manhã deste sábado (25), Rafael Pereira Freitas, apontado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) como um dos suspeitos de envolvimento na morte do investigador Luciano Carvalho de Sena. Durante a abordagem, no distrito de Novo Remanso, em Itacoatiara, o suspeito reagiu, trocou tiros com os policiais e acabou baleado. Equipes de resgate o levaram ao Hospital Regional José Mendes, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A operação reuniu equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Além disso, a ação faz parte das diligências para localizar os envolvidos na morte do investigador.

Investigação avança após morte de policial do Denarc

O investigador Luciano Carvalho de Sena, de 44 anos, morreu na tarde de sexta-feira (24), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, ele integrava a equipe do Denarc e entrou em confronto com criminosos. Durante a troca de tiros, Luciano foi atingido e morreu após receber atendimento médico.

Logo após o crime, a Polícia Civil divulgou cartazes de procura de Rafael Pereira Freitas e Mayara Silva da Silva. Segundo a corporação, os dois participaram do confronto que terminou com a morte do investigador.

Ainda na sexta-feira (24), policiais prenderam Mayara no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus. Em seguida, ela seguiu para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde permanece à disposição da Justiça.

Polícia aguarda posicionamento oficial

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Amazonas para confirmar oficialmente os detalhes da operação deste sábado (25). No entanto, até a publicação desta matéria, a corporação não havia se manifestado. O texto será atualizado assim que a Polícia Civil divulgar novas informações.

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