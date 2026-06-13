Tecnologia

Empresa avalia viabilidade para produzir humanoides no Amazonas e aposta em tecnologia, software nacional e mão de obra qualificada

A Salcomp Industrial Eletrônica da Amazônia desenvolve estudos para iniciar a fabricação de robôs humanoides e ampliar suas operações no Polo Industrial de Manaus (PIM). Segundo a empresa, o foco inicial da tecnologia será atender os setores industrial e logístico.

De acordo com o diretor-geral da Salcomp no Brasil, Paulo Luisada, o projeto ainda está em fase preliminar de análise. Atualmente, a empresa compara os custos de unidades importadas comercializadas no Brasil com as soluções desenvolvidas pela unidade da Salcomp na China, dedicada exclusivamente à fabricação de humanoides.

“Após essa análise, formularemos uma proposta de Processo Produtivo Básico (PPB) para submissão aos órgãos competentes. O que podemos afirmar é que começar a planejar agora é uma decisão estratégica: quem se posiciona hoje terá vantagem competitiva decisiva quando esse mercado se consolidar no Brasil”, disse o empresário.

Segundo Luisada, a expectativa é implantar o projeto em etapas. Inicialmente, a produção deve ocorrer por meio da montagem local dos equipamentos com componentes importados. Em seguida, a empresa pretende ampliar gradualmente o conteúdo nacional.

Salcomp avalia viabilidade para produção em Manaus

O executivo afirma que a presença de uma unidade própria da Salcomp na China representa um diferencial para a operação brasileira.

“O diferencial é que temos acesso direto ao projeto, aos processos e à propriedade intelectual. Isso nos permite estruturar um PPB mais robusto e evolutivo do que uma empresa que simplesmente monta um produto de terceiros”, explicou.

A empresa ainda não definiu o volume inicial de produção. Segundo a Salcomp, as primeiras unidades terão como objetivo validar o processo produtivo e atender os primeiros clientes do mercado nacional.

Mercado global de robótica acelera investimentos

A iniciativa ocorre em um momento de crescimento do setor de robótica humanoide. Conforme dados apresentados pela companhia, cerca de 16 mil humanoides devem estar em operação comercial no mundo em 2026. Dessa forma, o cenário demonstra que o mercado ainda está em fase inicial de expansão.

Luisada informou que o valor do investimento será definido após a conclusão dos estudos de viabilidade. No entanto, ele ressaltou que a operação chinesa da empresa já realizou parte significativa dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

“O aporte em Manaus será voltado à estruturação do processo produtivo local, complementado pelos recursos de pesquisa e desenvolvimento previstos na regulamentação da Zona Franca”, afirmou.

Além disso, o executivo destacou que o setor de robótica atraiu aproximadamente US$ 7 bilhões em investimentos na China apenas nos primeiros nove meses de 2025. O resultado representa um crescimento de 250% em relação ao ano anterior.

“O que evidencia a dimensão da corrida global em curso e a importância de nos posicionarmos desde já”, acrescentou.

Humanoides terão foco inicial na indústria e logística

Foto: Divulgação Salcomp

A Salcomp pretende direcionar os primeiros robôs humanoides para atividades industriais e logísticas, áreas que já utilizam a tecnologia em escala comercial.

Segundo a empresa, atualmente os humanoides atuam principalmente em processos de manufatura, montagem automotiva, logística, armazenagem e pesquisa.

Com o avanço tecnológico, a expectativa é ampliar as aplicações para áreas como saúde, cuidados com idosos, educação e operações em ambientes de risco.

Projeto prevê adaptação de software para o Brasil

Um dos diferenciais do projeto será o desenvolvimento de softwares e sistemas operacionais adaptados ao mercado brasileiro.

“Enxergamos a oportunidade de desenvolver humanoides com software localizado, em português, integrado a sistemas de gestão nacionais e adaptado à cultura operacional brasileira, algo difícil de replicar por concorrentes que simplesmente importam soluções prontas”, destacou Luisada.

Além disso, a empresa prevê parcerias com institutos de pesquisa e tecnologia instalados em Manaus para desenvolver soluções voltadas às necessidades do mercado nacional.

Segundo o executivo, os avanços da inteligência artificial já permitem que robôs compreendam instruções em linguagem natural e executem tarefas físicas complexas com maior autonomia.

“A Salcomp pretende estar na vanguarda dessa transformação no Brasil”, afirmou.

O foco inicial da operação será o mercado brasileiro. Já a exportação aparece como uma oportunidade de médio e longo prazo, aproveitando os incentivos da Zona Franca de Manaus (ZFM) e a localização estratégica da região.

Produção pode ampliar demanda por profissionais qualificados

Luisada informou que ainda não existe uma estimativa de geração de empregos para a futura produção. Mesmo assim, ele ressaltou que a fabricação de robôs humanoides exige profissionais especializados.

“A fabricação de humanoides é intensiva em mão de obra qualificada, como engenheiros, técnicos em eletrônica e especialistas em inteligência artificial”, disse.

Segundo ele, a incorporação de atividades de desenvolvimento de software ao projeto poderá ampliar a geração de empregos de maior valor agregado no Amazonas.

“Para Manaus, essa iniciativa representa mais uma camada de complexidade tecnológica que historicamente tem gerado empregos qualificados e desenvolvimento regional. A Salcomp está comprometida em fazer disso um vetor de transformação para o PIM e para a Amazônia”, concluiu.

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