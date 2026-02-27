zona franca

Os brasileiros economizaram cerca de R$ 600 bilhões¹ em seus orçamentos domésticos desde que a Zona Franca de Manaus foi criada em 1967, sem que este ganho fosse planejado e sem que a maioria da população tenha percebido esta realidade.

Até 2073 quando terminam os incentivos fiscais, outros mais de R$ 1,5 trilhão em tributos deixarão de entrar nos cofres públicos e se converterão em economia doméstica nacional, que ainda movimentará diversos setores produtivos sem a interferência do governo.

Tudo isto comprando uma infinidade de produtos com o que há de melhor em tecnologia dos setores de informática, mobilidade, eletrodomésticos, segurança, conforto, entre outros.

São milhões de relógios, motocicletas, celulares, TV, câmeras de vídeo, equipamentos de som, brinquedos e uma gama de centenas de artigos que atendem aos lares e ao uso pessoal.

Os brasileiros com este dinheiro economizado reformam ou compram suas casas, viajam mais, frequentam restaurantes e lojas diversas, investem em estudo da família e na sua saúde.

O dinheiro na mão do povo é liberdade produtiva, que não passa pela burocracia ineficiente, cara e por vezes corrupta dos governos.

Este benefício é também chamado de Renúncia Fiscal.

Este resultado vitorioso e objetivo proporcionado pela ZFM não foi a razão de sua concepção. O DL 288 de 28/02/1967 a criou com a finalidade de implantar um polo comercial, industrial e agropecuário na Amazônia em virtude da geografia da região, que dificultava o desenvolvimento da economia local.

Segundo resumiu o inglês Thomas Paine em 1775-1776 defendendo a independência da Grã-Bretanha em seu famoso artigo O Senso Comum, os governos são um “mal necessário”, incluídos neste conceito os impostos arrecadados.

300 anos depois de Paine, quando terminar a vigência de seus incentivos fiscais, a ZFM estará comprovando sua obra.

Os efeitos causados ao Amazonas pelas atividades econômicas incentivadas centralizadas em Manaus, são mera consequência por ser o local escolhido para o funcionamento do projeto.

Todo o Brasil, inclusive os governos, admitem que a carga tributária é elevada, e a ZFM é o único sistema de sucesso que distribui seus benefícios aos seus consumidores justamente na redução desta indesejada carga tributária.

Os bolsos da nação sentirão saudades do Polo Industrial de Manaus a partir de 2074; estarão muito menores.

Aproveitemos enquanto há tempo.

Feliz aniversário, Zona Franca de Manaus – a menina de todos os olhos!

¹ Considerando R$ 30 bilhões de 2025 conforme dados do TCU e RFB, deflacionados a razão de 5% a.a. desde 1967.

Juarez Baldoino da Costa – Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Contabilista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM.

