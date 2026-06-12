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Muitos usuários demonstraram preocupação com questões relacionadas à privacidade e à segurança das informações compartilhadas.

O Instagram removeu o recurso de mapa de localização que começou a aparecer para usuários brasileiros nesta semana. Em nota enviada à CNN Brasil, a Meta informou que liberou a funcionalidade por engano no país e já trabalha para corrigir a falha.

A ferramenta surgiu na quarta-feira (10), dentro da área de mensagens diretas da plataforma. Com ela, os usuários podiam compartilhar a própria localização com contatos selecionados e visualizar conteúdos vinculados a pontos marcados no mapa.

Recurso gerou preocupação entre usuários

Logo após a liberação da novidade, diversos usuários passaram a comentar o assunto nas redes sociais.

Além disso, muitos demonstraram preocupação com questões relacionadas à privacidade e à segurança das informações compartilhadas.

Em resposta à CNN Brasil, a Meta reforçou que não planejava disponibilizar a ferramenta para usuários brasileiros neste momento. A empresa também afirmou que ainda não definiu uma data para o lançamento oficial do recurso no país.

Como funcionava o mapa de localização

Segundo informações divulgadas pelo g1, a ferramenta permitia compartilhar a localização exata do usuário, desde que ele ativasse a opção.

Além disso, a plataforma permitia desativar o compartilhamento a qualquer momento. O usuário também podia escolher quais contatos teriam acesso às informações.

Meta não comentou questões de segurança

Enquanto retirava o recurso do ar, a Meta informou à CNN Brasil que não comentaria os questionamentos relacionados à segurança da ferramenta.

Por fim, a empresa confirmou que o mapa de localização ficou disponível apenas por um curto período antes de desaparecer das contas brasileiras.

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