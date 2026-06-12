Manaus terá uma programação especial nesta sexta-feira (12), com atrações gratuitas e pagas para celebrar o Dia dos Namorados. Confira os destaques:
Palácio da Justiça – Gratuito
O Centro Cultural Palácio da Justiça celebra 20 anos com visitas guiadas, exposições, júris simulados e apresentações artísticas.
Horário: das 9h às 17h
Entrada: Gratuita.
Show da Calcinha Preta – Gratuito
O Largo de São Sebastião recebe uma programação especial para os namorados, com destaque para o show da banda Calcinha Preta.
Horário: programação noturna.
Entrada: Gratuita.
Uendel Pinheiro no Millennium Shopping – Gratuito
O cantor Uendel Pinheiro faz uma apresentação especial na praça de alimentação do shopping.
Horário: 19h
Entrada: Gratuita.
Quintal do Estatuto do Samba – Gratuito
A casa promove uma noite de samba e pagode voltada aos casais e ao público em geral.
Horário: programação noturna.
Entrada: Gratuita.
Espetáculo “Crystal em Busca da Luz” – Pago
O Teatro Amazonas recebe o espetáculo circense do Núcleo Criativo Circense.
Horário: conforme programação do teatro.
Entrada: Ingressos à venda.
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