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De shows e jantares românticos a eventos gratuitos, a capital oferece opções para casais celebrarem a data nesta sexta-feira (12).

Publicado em 12 de junho de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus terá uma programação especial nesta sexta-feira (12), com atrações gratuitas e pagas para celebrar o Dia dos Namorados. Confira os destaques:

Palácio da Justiça – Gratuito

O Centro Cultural Palácio da Justiça celebra 20 anos com visitas guiadas, exposições, júris simulados e apresentações artísticas.

Horário: das 9h às 17h

Entrada: Gratuita.

Show da Calcinha Preta – Gratuito

O Largo de São Sebastião recebe uma programação especial para os namorados, com destaque para o show da banda Calcinha Preta.

Horário: programação noturna.

Entrada: Gratuita.

Uendel Pinheiro no Millennium Shopping – Gratuito

O cantor Uendel Pinheiro faz uma apresentação especial na praça de alimentação do shopping.

Horário: 19h

Entrada: Gratuita.

Quintal do Estatuto do Samba – Gratuito

A casa promove uma noite de samba e pagode voltada aos casais e ao público em geral.

Horário: programação noturna.

Entrada: Gratuita.

Espetáculo “Crystal em Busca da Luz” – Pago

O Teatro Amazonas recebe o espetáculo circense do Núcleo Criativo Circense.

Horário: conforme programação do teatro.

Entrada: Ingressos à venda.

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